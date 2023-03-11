Допомога не припиняється ні на мить: Норвегія передасть Україні системи протиповітряної оборони NASAMS

Норвегія спільно зі США передасть Україні ще два взводи зенітно-ракетних комплексів NASAMS (перші такі системи ППО прибули в нашу країну у листопаді). Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам після візиту до України, повідомляє сайт уряду Норвегії. ЗРК NASAMS довели свою ефективність як система протиповітряної оборони. Додавання ще двох вогневих установок значно покращить здатність України захищати свої міста і критично важливі об'єкти інфраструктури від російських ракетних атак. Норвегія також навчить український персонал обслуговувати та експлуатувати систему.

Раніше Норвегія вже надавала обладнання та тренінги в рамках американської допомоги Україні у програмі NASAMS. Ця допомога була високо оцінена і сприяла відбиттю ракетних атак. Продовження російських атак на українську інфраструктуру (нагадаємо, 9 березня ворог випустив по Україні 95 ракет) підкреслює необхідність подальшого вдосконалення протиповітряної оборони України. Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і кращі системи ППО.

Норвезький парламент нещодавно схвалив багаторічну програму, названу на честь Фрітьофа Нансена, норвезького дипломата, вченого і полярного дослідника, який очолював масштабні зусилля з надання гуманітарної допомоги росії та Україні після Першої світової війни. У рамках Програми Нансена Норвегія виділятиме 15 млрд норвезьких крон (1,6 млрд дол. США) щороку в період 2023−2027 років. У 2023 році половина гранту піде на військову допомогу.

Раніше у США назвали три види зброї, які змінили хід війни з росією.

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