Коли і на якому каналі дивитись «Дніпро-1» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на центральний матч 17-го туру УПЛ

У неділю, 12 березня, на стадіоні «Авангард» в Ужгороді відбудеться центральний поєдинок 17-го туру чемпіонату України з футболу між лідером УПЛ «Дніпром-1» та «Динамо», яке сенсаційно програло «Інгульцю».

У попередні роки суперники сім разів перетиналися один з одним. В активі динамівців п'ять перемог, а у двох зустрічах успіх святкував колектив із Дніпра (зокрема, в останньому протистоянні команд у Львові у серпні 2022-го — 3:0).

У майбутньому поєдинку команд Олександра Кучера та його колишнього наставника Мірчі Луческу, який довірили судити арбітру з Харкова Дмитру Кривушкіну, букмекери віддають перевагу динамівцям. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу «Дніпра-1» приймає з коефіцієнтом 2,90, на нічию — 3,75, на виграш киян — 2,25.

Цього ж ігрового дня «Шахтар», який зіграв у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи внічию з «Фейєноордом», зустрінеться у Кривому Розі з «Кривбасом», «Верес», у якого п'ять поразок поспіль, прийме на рідному «Авангарді» «Ворсклу», а «Рух» після виграшу у «Металіста» поміряється силами з «Колосом».

Стартує ж тур у суботу, 11 березня. «Минай» чекає в гості «Олександрію», «Зоря» після неймовірної перемоги над «Ворсклою» спробує взяти на столичній динамівській арені три очки у грі проти «Львова», «Інгульцю» в Петрово протистоятиме «Металіст», а «Металіст 1925» після катастрофічної поразки від «Шахтаря» (0:7) спробує реабілітуватися перед уболівальниками у протистоянні з «Чорноморцем» в Одесі.

Чемпіонат України. 17-й тур

11 березня (субота)

«Минай» — «Олександрія» 13:00 Setanta Sports+, ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

«Зоря» — «Львів» 14:00 УНІАН

«Інгулець» — «Металіст» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Чорноморець» — «Металіст 1925» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

12 березня (неділя)

«Дніпро-1» — «Динамо» 13:00 «2+2»

«Верес» — «Ворскла» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Кривбас» — «Шахтар» 14:00 Setanta Sports+, ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

«Рух» — «Колос» 15:00 УНІАН

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 36 очок (15 матчів);

2. «Шахтар» — 36 (15);

3. «Зоря» — 31 (16);

4. «Динамо» — 30 (16);

5. «Олександрія» — 26 (15);

6. «Кривбас» — 21 (16);

7. «Колос» — 20 (16);

8. «Металіст 1925» — 19 (16);

9. «Ворскла» — 18 (16);

10. «Рух» — 17 (15);

11. «Верес» — 17 (16);

12. «Інгулець» — 16 (15);

13. «Металіст» — 16 (16);

14. «Чорноморець» — 14 (16);

15. «Минай» — 14 (16);

16. «Львів» — 12 (15).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 10 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»); 7 — Михайло Мудрік («Шахтар»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Максим Третьяков («Олександрія»), Таулян Сефері («Ворскла»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Динамо» Олег Гусєв одружився втретє.

Фото СК «Дніпро-1»

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