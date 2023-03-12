Щоб підтримати побратимів, він співав: щемлива історія про українського героя

Війна принесла горе ще в одну українську родину. Стрілець-снайпер другого мотопіхотного відділення другого мотопіхотного взводу другої мотопіхотної роти військової частини А2980 Руслан Редченко потрапив під артилерійський обстріл ворога 8 травня 2022 року. Сталося це біля населеного пункту Новогригорівка Миколаївської області. Цілих десять місяців родина героя-захисника чекала вісточки, і днями вона чорним крилом постукала в батьківську хату в селі Павлівка на Вінниччині. Загиблому бійцю було лише 27 років.

«Руслан з дитинства був талановитою дитиною. Любив співати, грати на баяні. Після закінчення Павлівської школи І-ІІ ступенів навчався у Тульчинському фаховому коледжі культури, який закінчив у 2014 році, — повідомляє місцеве видання „Сільські новини“. — Руслан був щирою, доброзичливою людиною. А ще — дуже відкритим, таких людей небагато. Його поважали усі жителі села. Вже 25 лютого 2022 року Руслан Редченко був у військкоматі, аби йти захищати рідну землю. Коли прибув на пункт комплектації військових у Крижопіль, він… заспівав, зробив те, що вмів і любив».

Руслана Редченка поховали в рідному селі Павлівка на Вінниччині

В останню путь героя провели бойові товариші і земляки

Загинув захисник держави у травні 2022 року, проте його тіло вдалось знайти лише тепер і підтвердити за допомогою ДНК. Військовий комісар, ставши на коліно, передав батькам Руслана Державний Прапор України. 10 березня востаннє для нього лунали Державний Гімн України, салют на його честь.

Днями у Києві попрощалися з легендою ЗСУ, Героєм України Дмитром Коцюбайлом («Да Вінчі»). Церемонію відвідали президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

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