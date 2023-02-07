Частині українців підвищили тарифи на воду: кому скоро доведеться платити на 20% більше

Попри те, що Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), наприкінці 2022 року скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, у деяких населених пунктах тарифи на воду вже підвищили.

За інформацією OBOZREVATEL, більшість міських рад вже підвищили тарифи на воду, або планують зробити це найближчим часом.

НКРЕКУ встановлює тарифи лише великим водоканалам. У більшості населених пунктів тарифи встановлюють місцеві ради.

Якщо міськрада відмовиться підвищувати тарифи, згідно з законом, вона має знайти у своєму бюджеті гроші для компенсації різниці між чинними та ринковими цінами. Грошей на це в містах немає.



Причини підвищення цін пояснюють зростанням цін на енергоносії, запчастини, реактиви, необхідністю підвищувати зарплату робітникам.

За кілька років вартість електроенергії для водоканалів зросла на 49%.

Подорожчання води становить близько 20% залежно від водоканалу. Різниця у тарифах на воду може становити сотні відсотків.

«Наприклад, у Дніпрі кубометр холодної води з водовідведенням коштує 31,36 грн. А у Жовтих Водах Дніпропетровської області пропонують підвищити тариф на воду до 90,6 грн за кубометр», — пише ресурс.

Тариф залежить насамперед від кількості споживачів. Чим більше населений пункт і чим більше абонентів користується послугами конкретного водоканалу, тим меншою може бути ціна. Обсяги споживання води за останній рік знизилися у більшості міст.

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко заявив, що очікується як варіант підвищення тарифів на водопостачання, водовідведення та електроенергію. Підвищення можливе для бізнесу та для побутового споживача.

«ФАКТИ» писали про те, що вартість електроенергії в Україні планується наблизити до європейських норм.

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