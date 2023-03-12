Останні конвульсії: окупанти хочуть відновити наступ на Вугледар

Днями у мережі з'явилися кадри, на яких рашисти зі 136-ї мотострілецької бригади звертаються до вищого командування рф із проханням надати додаткові артилерійські снаряди. Мовляв, тільки після цього вони готові піти на штурм Вугледара замість практично знищеної 155-ї бригади морпіхів Тихоокеанського флоту. Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) підкреслили, що під час тритижневої наступальної операції на Вугледар окупанти зі 155-ї бригади зазнали просто катастрофічних втрат на полі бою.

За повідомленнями, міністр оборони росії сергій шойгу наказав командувачу Східного військового округу генерал-полковнику Рустаму Мурадову взяти Вугледар за будь-яку ціну, щоб заспокоїти поширену критику щодо відсутності прогресу та значних втрат на цій ділянці фронту. Нещодавно шойгу відвідав Мурадова на заході Донецької області, ймовірно, з метою оцінити життєздатність наступу на Вугледар, а також подальшу роль Мурадова як командувача так званої СВО.

За попередньою оцінкою ISW, Мурадову знадобляться нові резерви живої сили й техніки для виконання інструкцій шойгу, а заміна 155-ї морської піхотної бригади 136-ю мотострілецькою бригадою не становить значної частини необхідного підкріплення.

За оцінками ISW, російським військам потрібно буде просунутися на 24 км від нинішньої лінії фронту навколо Вугледара, щоб підтримати операції в інших частинах Донецької області, а цього темпу просування російські війська не досягали з перших місяців повномасштабного вторгнення в Україну. Відновлення дорогих наступальних операцій навколо Вугледара було б неправильним розподілом і без того виснажених сил на все більш безглузді зусилля. Але особиста мотивація Мурадова, який повинен продемонструвати свою компетентність на посаді командувача, може спонукати російські війська все ж таки поновити наступ в цьому районі.

Про хід бойових дій та останні втрати ворога читайте тут.

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