«путін не зможе платити за війну»: Канада заборонила імпорт російських алюмінію та сталі

Партнери України продовжують вводити санкції проти країни-агресорки. Так, Канада оголосила про заборону з 10 березня імпорту російських сталі та алюмінію. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка фінансів країни Христя Фріланд, йдеться на сайті канадського уряду.

Завдяки нормативним змінам, внесеним відповідно до Положення про спеціальні економічні заходи (росія), імпорт усіх російських алюмінієвих виробів, таких як необроблений алюміній, алюмінієві листи та готові вироби, включаючи контейнери та інші предмети домашнього вжитку, виготовлені з алюмінію, тепер заборонений. Також заборонена вся первинна російська металургійна продукція, включаючи залізо і нелеговану сталь, напівфабрикати і готову продукцію, таку як труби й трубки.

Ця заборона ще більше позбавить росію можливості отримувати доходи, необхідні для оплати війни проти України. Канада продовжує працювати разом зі своїми партнерами та союзниками, щоб притягнути країну-агресорку до відповідальності.

«Україна може і повинна виграти цю війну. Ми продовжуємо робити все можливе, щоб перекрити або обмежити доходи, які використовуються для фінансування незаконного і варварського вторгнення путіна в Україну. Канада і наші партнери вже наклали санкції на російський Центральний банк і обмежили ціни на російську нафту і газ. А тепер ми гарантуємо, що путін не зможе платити за свою війну, продаючи алюміній і сталь Канаді, в координації з діями, які сьогодні вживають Сполучені Штати», — заявила Христя Фріланд.

Нагадаємо, днями США ввели санкції проти китайських компаній, які продавали Ірану компоненти для безпілотників.

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