«Просто закип’ятіть чайник»: городниця про те, як прискорити появу сходів

Якщо ви запізнюєтесь з висівом насіння, то є дієвий спосіб прискорити появу сходів. Це посів з окропом. Навіть те насіння, яке міцно спить, раптово пробуджується і включає механізм росту, бо насіння завжди чекає на тепло, а якщо тепла немає, то воно й спить собі далі. А цей спосіб вводить його в оману, насіння прогріває окріп, а воно думає, що настало тепло, й швиденько прокидається та сходить, ділиться городниця Світлана Рябова.

«Не бійтеся, бо вашому насінню кип'яток не зашкодить, якщо ви зробите усе правильно, як написано в інструкції. Цей спосіб має безліч плюсів і жодного мінуса. До плюсів відносяться: знезараження ґрунту та дружні сходи в найкоротші терміни.

Спочатку готую посадкові стаканчики 200 мл, заповнюю торф'яним субстратом, недосипаючи до верху 2 см, обов'язково ущільнюю поверхню ґрунту, якщо цього не зробити, то насіння від води проваляться нижче потрібної глибини й потім сходи будуть пізніми та нерівномірними. В щільнішому ґрунті паросток набагато швидше звільняється від насіннєвих стулок і з'являється на поверхні вже без них".

Насіння городниця бере сухе й раніше нічим не оброблене. Розкладає по поверхні, засипає його пухким шаром ґрунту 1−2 см. І знову ущільнює верхній шар землі.

«Заздалегідь треба підготувати пакети або харчову плівку, якою треба буде накрити стаканчики після посіву. З чайника, що закипів, переливаю воду в зручну ємність і столовою ложкою ллю окріп прямо на поверхню землі, в центр кожного стаканчика.

На один стаканчик потрібно 1 столову ложку окропу, це з урахуванням того, що ґрунт у стаканчиках і так злегка вологий, адже я не сію насіння в сухий ґрунт. Звичайно, вода не буде 100 градусів, поки переливаю у великий кухоль і доки вода доходить до насіння, вона стає близько 80−90 градусів. Відразу накриваю стаканчики плівкою та ставлю у тепле місце — 21−23 С.

Сходи не змушують на себе довго чекати. Плівку знімаю, коли сіянці повністю розкриють сім'ядольні листочки. Припускаю, що метод цей можна застосовувати до всіх городніх культур, особливо до тих, у яких насіння сходить важко або довго".

Раніше «ФАКТИ» давали прості поради, завдяки яким розсада точно зійде.

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