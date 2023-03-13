Звільніться від діабету за допомогою цього рецепту: рекомендація від колишнього діабетика (відео)

Діабет — це хронічне захворювання, яке виникає або у випадках, коли підшлункова залоза не виробляє достатню кількість гормону інсуліну, або коли організм не може ефективно використовувати інсулін, що виробляється.

Як відомо, людям які мають вже таку хворобу, потрібно дотримуватися здорового харчування та зменшувати споживання цукру та насичених жирів.

Чоловік, який має проблеми зі здоров'ям, на своєму YouTube-каналі поділився рецептом закуски, після якої цукор в крові не скаче.

Рулетики з червоної капусти та моркви

650 гр червоної. капусти (1.9ХЕ)

450 гр. моркви (2.25ХЕ)

300 гр. води

50 гр яблучного. оцту

50 гр рафінованої оливкової олії

20 г часнику (0.48ХЕ)

20 гр свіжого імбиру (0.3ХЕ)

2 ч.л.солі

1 ч.л.черного молотого перцю

1ч.л.коріандра

Приготування

Воду підігріти, додати. перець, сіль, нарізати тонкими пластинами часник та імбир, перемішати.

Капусту розібрати на листочки, проварити так, щоб вони були м'якими, але не зварилися.

Дістати, остудити, нарізати на рівні частини.

Моркву натерти на великій тертці соломкою або порізати — не тонко.

Припустити на оливковій олії на повільному вогні з коріандром, подрібненим часником та імбиром 5−7 хвилин.

Сформувати рулетики.

Залити розсолом, поставити під гніт, залишити на ніч.

Вийшло 34 рулетика, разом: 4.93ХЕ, 1 шт. — 0.15ХЕ

Розсіл

В кухоль об'ємом 300 грамів додати чайну ложку чорного меленого перцю, 2 чайні ложки солі.

Тонко порізати 5−7 г імбиру та 5−7 г часнику.

Залити все гарячою водою.

В розсіл додати 50 г яблучного оцту, перемішати.

«ФАКТИ» писали про те, що здоров’я печінки у людей з діабетом 2 типу може покращити вживання кави.

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