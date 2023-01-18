Мерщій ставте чайник: вживання кави може покращити здоров’я печінки у людей з діабетом 2 типу

Дослідники вважають, що натуральні продукти, отримані з кави, допомагають зменшити шкідливий окислювальний стрес у печінці. Дослідження показало, що вживання кави пов’язане зі зниженим ризиком ускладнень з боку печінки у людей із надмірною вагою та діабетом 2 типу. І кофеїн, і рослинні мікроелементи, відомі як «поліфеноли», які також містяться в каві, можуть допомогти зменшити тяжкість неалкогольної жирової хвороби печінки. Дослідження ґрунтується на результатах попередніх досліджень, які показали, що вживання кави в помірних кількостях також може допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу, повідомляє Express.

Як і у випадку з діабетом 2 типу, неалкогольна жирова хвороба печінки часто є результатом висококалорійної дієти та нездорового способу життя. Незважаючи на те, що фактори ризику майже повністю можна запобігти, за оцінками, кожен третій дорослий має ранню стадію захворювання.

Діабет 2 типу виникає, коли підшлункова залоза не може виробляти достатню кількість інсуліну. Гормон, який контролює рівень глюкози в крові, або інсулін, який він виробляє, не працює належним чином. Це може викликати такі симптоми, як сильна спрага, часте сечовипускання та втома, а також може призвести до ускладнень від серцевих захворювань та інсульту до проблем зі стопами та сліпоти.

Попередні дослідження показали, що вживання помірної кількості кави щодня — згідно з визначенням Європейського агентства з безпеки харчових продуктів — три-п'ять чашок — може знизити ризик розвитку діабету 2 типу на 25 відсотків. Однак результати нового дослідження свідчать про те, що користь для здоров’я від вживання кави може бути ще більшою. Дослідження було проведено клітинним біологом доктором Джоном Гріффітом Джонсом з Університету Коїмбри, Португалія, та його колегами.

Доктор Джонс заявив: «Через зміни в сучасній дієті та способі життя спостерігається збільшення рівня ожиріння та захворюваності на діабет 2 типу та НАЖХП». Це, додав він, зрештою може перерости у більш важкі та незворотні стани, обтяжуючи системи охорони здоров’я.

«Наше дослідження вперше виявило, що більша кумулятивна кількість як кофеїну, так і некофеїнових метаболітів у сечі пов’язана зі зниженою тяжкістю неалкогольної жирової хвороби печінки у людей із надмірною вагою та діабетом 2 типу». У своєму дослідженні команда опитала 156 осіб середнього віку, дорослих з прикордонним ожирінням, з яких 98 хворіли на діабет 2 типу, про їх регулярне споживання кави. Учасники також надали зразки сечі протягом 24 годин, що дозволило дослідникам виміряти рівень як кофеїну, так і некофеїнових метаболітів.

Команда пояснила, що це природні продукти, які утворюються, коли організм розщеплює каву. Аналіз цих метаболітів дозволив отримати більш точні кількісні дані щодо споживання кави кожним учасником, ніж покладатися лише на власні звіти. Доктор Джонс і його колеги виявили, що ті суб'єкти, які споживали більше кави, як правило, мали здоровішу печінку. Крім того, виявилося, що ті, хто має вищий рівень кофеїну в сечі, мають меншу ймовірність фіброзу печінки, тоді як більш високі рівні некофеїнових метаболітів були значно пов’язані з нижчими показниками індексу ожиріння печінки.

Нагадаємо, деякі дослідження довели, що кава має захисний ефект від виникнення жовчнокам’яної хвороби.

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