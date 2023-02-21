Млинці для тих, хто хворіє на цукровий діабет: як приготувати корисний десерт на Масляну

Масляний тиждень у 2023 році розпочався з понеділка, 20 лютого, й триватиме до неділі, 26 лютого.

У цей час заведено готувати вареники та пекти млинці з різними начинками. Людям, які страждають на діабет, теж хочеться святкувати з усіма, але вони знають, що цукор та біле борошно вищого ґатунку різко збільшують рівень цукру в крові, а потім також різко його знижують.

Людям зі схильністю до цукрового діабету краще виключити з раціону ті продукти, які мають індекс понад 70 одиниць і належать до червоної зони. Йдеться не лише про додавання цукру, а й про біле борошно.

Замість цукру можна використовувати цукрозамінник. А якщо млинці будуть з несолодкою начинкою, то можна взагалі обійтися без цукру.

Для приготування млинців найкраще використовувати цільнозернове борошно.

Річ у тому, що борошно після першого помолу містить достатню кількість жирних кислот, мінеральних речовин, а також клітковину. Калорійність усієї страви знижується саме за рахунок клітковини, до того ж уповільнюється процес всмоктування вуглеводів.

За словами дієтолога, можна вибрати гречане, вівсяне, лляне борошно. Найкраще додавати таке борошно до звичайного цільнозернового, тому що просто з гречаного або вівсяного млинці не вийдуть добрими — вони розпадатимуться.

Як начинку краще використовувати птицю, фрукти, джеми із замінником цукру.

Смажити млинці на антипригарній сковороді без використання олії. Її трохи краще додати до самого тіста.

Лікар-дієтологиня запропонувала рецепт корисних млинців.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

цільнозернове борошно — 120 грам;

вода — 100 мл;

розпушувач — 0,5 ч.л.;

оливкова олія — 1 ст.л.;

сіль та цукрозамінник.

Приготування:

Збити віночком 2 яйця, додати розпушувач та цукрозамінник, і все це добре перемішати.

Додати трохи теплої води, борошно та ложку олії.

Консистенція, яка має вийти, нагадує трохи рідкий кефір.

Дати настоятися тісту 10−15 хвилин.

Випікати млинці потрібно по 2−3 хвилини на обидва боки на добре розігрітій сковороді.

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