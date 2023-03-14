Після точного удару ЗСУ по російських військових противник проводить масові обшуки в окупованому селі на Херсонщині, — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та 8 ракетних ударів, один з яких — по місту Краматорськ. Пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області — уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу „Золота Рибка“. Жертв та втрат серед місцевого населення немає. Також, окупанти здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. В той же час українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар’їнка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

«Протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка тимчасово зайнятої території Херсонської області противник, за активної підтримки місцевої окупаційної так званої „влади“ здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення. Причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії рф. В результаті повністю знищено 4 одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 окупантів. Кількість поранених перевіряється і уточнюється. На території прибережних турбаз і пансіонатів міста Ялта Донецької області, протягом останніх декількох діб, було розміщено додатково близько 1 тисячі військовослужбовців ворога. У зв’язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів. Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря», — повідомили у Генштабі.

Там також додали, що авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника.

Крім того, в Генштабі пояснили, що масштабні повітряні тривоги 14 березня в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації рф, загрозою застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування та польотами винищувача МіГ-31К.

Як писали «ФАКТИ», 14 березня президент України Володимир Зеленський та генерали вирішували, чи потрібно і надалі обороняти Бахмут.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram