15 березня 2023

До початкової школи однієї з невеликих іспанських провінцій прийшов досвідчений інспектор із місцевого управління освіти. Він мав перевірити рівень підготовки педагогів молодших класів. У першому ж навчальному кабінеті інспектор застав досить дивну картину: вчителька щось шукала на своєму заваленому підручниками столі, вигляд у неї був замучений, діти бігали, стрибали, галасували. На уроці панував повний хаос.

- Вибачте, я інспектор, — вирішив представитися перевіряючий. — У вас якісь проблеми?

- Якби ви тільки могли уявити, пане інспекторе, як я втомилася… Навіть не знаю, що робити. Поміркуйте самі, табличок для малювання мені не видають, управління не надсилає навчальні посібники, за допомогою яких я могла б проводити заняття з дітьми. Скажіть, як за таких умов я можу зацікавити їх новою темою?

Серед безладу, що панував на столі вчительки, інспектор раптом побачив пробку. Звичайну, слід зазначити, корок. Він узяв її в руку, витягнув перед собою, щоб хлопцям було добре видно, і звернувся до класу:

- Що це?

- Корок! — відповіли хором діти, що зацікавилися незвичайним експериментом.

- Добре, а звідки вона взялася?

⁃ З пляшки!.. З дерева!.. — були різні відповіді.

⁃ А що ще роблять із дерева? — Продовжував інспектор.

⁃ Стільці, стіл, корабель…

⁃ Добре. Припустимо, у нас вже є корабель. Хто може намалювати корабель? Хто може на дошці зобразити карту, якою можна направити наш корабель до найближчого порту? А які ще порти на морі чи річках ви знаєте? І яким країнам вони належать? Може, ви знаєте якогось популярного співака чи поета з цієї країни? — непомітно для школярів інспектор почав проводити урок географії, історії, музики та літератури одночасно.

Вчителька, спостерігаючи за тим, як живо діти реагують на кожне нове питання інспектора, ніби втратила мову:

⁃ Велике вам дякую, — сказала вона після того, як продзвенів дзвінок і кабінет спорожнів. — Я ніколи не забуду уроку, який ви мені дали.

⁃ Через якийсь час інспектор вирішив ще раз відвідати ту саму школу. Потрудився розшукати ту ж учительку. І застав ту саму картину: вчителька була замучена, роздратована і знову шукала щось на своєму столі, заваленому купою непотрібних речей. Учні так само стрибали, бігали і шуміли.

⁃ Що трапилося? Ви мене пам'ятайте? — звернувся до неї перевіряючий.

- Так, інспектор, звичайно ж, пам'ятаю. Викладений вами урок я запам'ятала на все життя. Тільки знаєте, ніяк не можу знайти пробку!

- Люба моя колега, — спробував пояснити їй інспектор. — Якщо ми з вами постійно чекатимемо, що хтось прийде і подарує нам одну-єдину формулу успіху, то ми ніколи нічого не досягнемо. Потрібно намагатися самим пробуджувати власну уяву, шукати нові підходи у роботі, знаходити несподівані рішення. Імпровізувати нарешті. Зрозумійте, що наші завдання можемо вирішити лише ми самі. Наші мрії належить здійснювати тільки нам самим.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.