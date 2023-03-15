Сьогодні середа — день розчарувань, коли навіть незначні невдачі можуть здаватися суттєвими, вважають астрологи.

Тому сьогодні важливо дивитися на світ оптимістично та спілкуватися з життєрадісними людьми, не впадаючи в паніку. Таку пораду дає тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка, пише «Обозреватель».

Овен

Сьогодні не варто нікуди поспішати, навіть якщо вам потрібно буде терміново владнати купу справ. І хай вас підганяють люди, обставини та різні дедлайни, вам потрібно залишатися на своїй хвилі і працювати у власному ритмі.

Телець

Потрібно буде наважитися на деякі зміни у роботі, застосувати нову техніку, вивчити нові підходи, втілити більш сучасні та прогресивні технології, адже без усього цього оновлення годі чекати на гарні результати.

Близнюки

Без отримання нових знань вам сьогодні не обійтися. Втім, ви дуже раді тому, що знову будете гризти граніт науки і здобувати нові вміння. І вам однаково, чи досить буде прочитати підручник, чи доведеться отримувати додаткову ґрунтовну освіту.

Рак

Отримуєте сьогодні чергову порція фінансового заохочення та вдячності, вам платять і за вашу працю, і за креатив, за натхнення, і просто за те, що ви такі позитивні і красиві, що й іншим піднімаєте настрій.

Лев

Потурбуйтеся сьогодні про здоров'я, особливо якщо вас щось непокоїть. Не намагайтеся перечекати, закривши очі на симптоми. Краще одразу пройти обстеження і з'ясувати справжній стан справ, ніж страждати і гадати, що ж там у вас відбувається.

Діва

Можете опинитися на велелюдному заході, серед світського товариства, на виставці, серед відомих людей, де у вас може трапитися нагода заявити про себе і заручитися підтримкою сильних світу цього.

Терези

Потрібно буде вирушати у дорогу, або, принаймні, готуватися до якогось переміщення — прокладати маршрут, турбуватися про білети, бронювати готелі, домовлятися про трансфер, як для себе, так і для інших людей.

Скорпіон

Цікава пропозиція нової роботи чи бізнесу приходить від добрих знайомих, але вам потрібно буде наважитися на досить значні зміни у житті, якщо не на переїзд у інше місто чи країну, так на тривалі відрядження.

Стрілець

Весна приносить романтичні настрої, ви починаєте зовсім по іншому дивитися на ваше оточення, хочеться якось оновити свої почуття, відчути емоційний підйом, навіть якщо ви щасливо живете у союзі вже тривалий час.

Козоріг

Сьогодні навколо вас напрочуд багато людей, у вас не буде жодної хвилини на самоті, ви то на нарадах, то на конференціях, то у вас щось запитують, і весь час смикають, а увечері — ще якийсь масовий захід заплановано.

Водолій

Будете сьогодні дуже старатися і показувати усі свої таланти та конкурентні переваги. Можливо, доведеться брати участь у конкурсах та змаганнях, проходити сертифікацію чи складати іспити, від яких залежить ваше майбутнє.

Риби

Творчість приносить хороші гроші. Сьогодні ви вмикаєте у своїй роботі креативний підхід, може, навіть вимушено, через брак коштів, і з'ясовується, що цей підхід може бути набагато успішнішим, у тому числі і фінансово.

До речі, за Китайським гороскопом 15 березня — день Водяної Мавпи, нагадує сайт «Метеопрог».

Водяна Мавпа — хитра, допитлива, емоційна і природна. Вона має всі необхідні якості для творчої роботи. Вона здатна працювати під складними умовами, виконуючи всі завдання з максимальною увагою до деталей. Водяна Мавпа знає, що для досягнення успіху треба бути щирою і не брехати. Крім того, привітання і поцілунки допоможуть урізноманітнити робочі будні і дати їй почуття безпеки і підтримки.

«Влаштуйте на роботі сьогодні метод мозкового штурму. Попросіть колег накидати вам ідей для творчих задумів, виберіть з них найкращу і працюйте — все у вас вийде» — радять китайські астрологи.

Раніше «ФАКТИ» писали про знаки зодіаку, які є справжніми магнітами для грошей.

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