Просто ідеальне для посту: Ліза Глінська поділилася рецептом пісного шоколадно-апельсинового печива з горіхами
Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка недавно детально розповіла, як приготувати торт «Прага», поділилась рецептом пісного шоколадно-апельсинового печива з горіхами.
Пісне шоколадно-апельсинове печиво
300 борошна (10 ст. л. з гіркою)
40 г какао-порошку (4 ст. л. без гірки)
140 г цукрової пудри (7 ст. л. без гірки)
8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)
сіль (дрібка солі)
150 мл соняшникової олії (рафінованої) (10 ст. л.)
130 мл апельсинового фрешу або води (9 ст. л.)
цедра одного апельсина
додатково:
40 г цукрової пудри (2 ст. л. без гірки)
50 г горіхів (мигдаль, кеш'ю або волоський горіх) (½ склянки)
Приготування:
Натерти цедру апельсина.
Розрізати апельсин й вичавити сік. Замість соку можна використати воду, чай або каву.
Додати до фрешу з цедрою рослинну олію і цукрову пудру. Перемішати.
Масу пробити занурювальним блендером декілька хвилин, для того, щоб утворилася емульсія.
Додати до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно.
Змішати тісто силіконовою лопаткою.
Сформувати печиво. Невеликі кульки діаметром 3−3,5 см обваляти у цукровій пудрі, в серединку покласти горішок.
Сформоване печиво випікати при температурі 175 градусів 15−16 хвилин.
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