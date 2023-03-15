Просто ідеальне для посту: Ліза Глінська поділилася рецептом пісного шоколадно-апельсинового печива з горіхами

Відома українська кулінарка Ліза Глінська, яка недавно детально розповіла, як приготувати торт «Прага», поділилась рецептом пісного шоколадно-апельсинового печива з горіхами.

Пісне шоколадно-апельсинове печиво

300 борошна (10 ст. л. з гіркою)

40 г какао-порошку (4 ст. л. без гірки)

140 г цукрової пудри (7 ст. л. без гірки)

8 г розпушувача (1 ч. л. з гіркою)

сіль (дрібка солі)

150 мл соняшникової олії (рафінованої) (10 ст. л.)

130 мл апельсинового фрешу або води (9 ст. л.)

цедра одного апельсина

додатково:

40 г цукрової пудри (2 ст. л. без гірки)

50 г горіхів (мигдаль, кеш'ю або волоський горіх) (½ склянки)

Приготування:

Натерти цедру апельсина.

Розрізати апельсин й вичавити сік. Замість соку можна використати воду, чай або каву.

Додати до фрешу з цедрою рослинну олію і цукрову пудру. Перемішати.

Масу пробити занурювальним блендером декілька хвилин, для того, щоб утворилася емульсія.

Додати до цієї маси за допомогою сита сухі інгредієнти: какао-порошок, розпушувач, сіль та борошно.

Змішати тісто силіконовою лопаткою.

Сформувати печиво. Невеликі кульки діаметром 3−3,5 см обваляти у цукровій пудрі, в серединку покласти горішок.

Сформоване печиво випікати при температурі 175 градусів 15−16 хвилин.

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