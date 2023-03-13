Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині

До Великодня ще більше місяця, але українські господині вже у пошуках перевіреного та смачного рецепту паски. Адже ніщо не зрівняється з великодньою паскою, спеченою власноруч. Та й їхнє випікання для господинь сакральна справа, зазначає фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар, яка на своєму каналі вже опублікувала рецепт дуже смачної, в міру солодкої, вологої і водночас повітряної за структурою — ідеальної паски.

Рецепт на 10 пасок об’ємом як пів літрова банка та по 250 грамів кожна.

Інгредієнти: 1 кг борошна

400 мл теплого молока

10 яєчних жовтків

100 г дріжджів

200 г масла

200 г цукру

150 г ізюму

50 г ванільного цукру

½ ч. л. солі та цедра з 1 лимона

Процес приготування:

Готуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 15 хв. Тим часом готуємо тісто. Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо ванільний цукор та сіль, розмішуємо до однорідності. Вливаємо розтоплене масло, додаємо потерту цедру з 1 лимона, знову розмішуємо. Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати. Всипаємо ізюм, порціями додаємо борошно, замішуємо тісто. Набираємо тісто у форму та залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.

Змащуємо кожну паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180* - 45 хв.

Нагадаємо рецепт пісних чебуреків.

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