Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині
До Великодня ще більше місяця, але українські господині вже у пошуках перевіреного та смачного рецепту паски. Адже ніщо не зрівняється з великодньою паскою, спеченою власноруч. Та й їхнє випікання для господинь сакральна справа, зазначає фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар, яка на своєму каналі вже опублікувала рецепт дуже смачної, в міру солодкої, вологої і водночас повітряної за структурою — ідеальної паски.
Рецепт на 10 пасок об’ємом як пів літрова банка та по 250 грамів кожна.
Інгредієнти:
- 1 кг борошна
- 400 мл теплого молока
- 10 яєчних жовтків
- 100 г дріжджів
- 200 г масла
- 200 г цукру
- 150 г ізюму
- 50 г ванільного цукру
- ½ ч. л. солі та цедра з 1 лимона
Процес приготування:
Готуємо опару. В тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ст. л. цукру та 3 ст. л. борошна (від загальної кількості), залишаємо на 15 хв. Тим часом готуємо тісто. Розтираємо яєчні жовтки з цукром, додаємо ванільний цукор та сіль, розмішуємо до однорідності. Вливаємо розтоплене масло, додаємо потерту цедру з 1 лимона, знову розмішуємо. Вливаємо опару, продовжуємо розмішувати. Всипаємо ізюм, порціями додаємо борошно, замішуємо тісто. Набираємо тісто у форму та залишаємо на 1 год., щоб підійшло та збільшилось в об'ємі вдвічі.
Змащуємо кожну паску збитим яйцем та випікаємо в попередньо розігрітій духовці при 180* - 45 хв.
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