Шоколадний торт «Прага» у домашніх умовах: смачна класика від Лізи Глінської — ніхто не залишиться байдужим

Торт «Прага» дуже люблять українці. Його можна готувати на будь-яке свято, вважає відома українська кулінарка Ліза Глінська.

«Друзі, знаю, що ви вже давно чекаєте на торт „Прага“. Тому сьогодні ми готуємо саме цей десерт. Це класика, яка залишається незмінною. Обіцяю, цей торт нікого не залишить байдужим», — вважає вона.

Торт «Прага»

Шоколадний бісквіт:

160 г вершкового масла

160 г цукру (6,5 ст. л. з гіркою)

200 г яєць (кімнатної температури) (4 шт.)

80 мл вершків (жирністю 10−15%) (5 ст. л. + 1 ч. л.)

100 г чорного шоколаду

140 г борошна (7 ст. л. без гірки)

6 г розпушувача (2 ч. л. без гірки)

25 г какао-порошку (4 ч. л. без гірки)

Празький крем:

20 г жовтку (1 шт)

20 мл води (1,5 ст. л.)

200 г згущеного молока (1 склянка)

200 г вершкового масла

15 г какао-порошку (1 ст. л. з гіркою)

30 мл коньяку (2 ст. л.)

Сироп для просочення:

100 г абрикосового варення (0,5 склянки)

50 мл води (0,25 склянки)

30 мл коньяку (2 ст. л.)

Глазур:

130 г чорного шоколаду

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)

Для декору:

20−30 г молочного шоколаду

Приготування

Шоколадний бісквіт:

Змішати сухі інгредієнти: борошно, какао-порошок та розпушувач.

Влити вершки в шоколад і прогріти, шоколад має розтопитися.

Збити масло кімнатної температури на повільній швидкості кілька хвилин. Вершкове масло має посвітлішати та збільшитись в об'ємі.

Додати до масла цукор, яйця і перемішати.

Додати розтоплений шоколад. Перемішати.

Додати сухі інгредієнти і перемішати до однорідної консистенції. Шоколадне тісто готове.

Вилити тісто у форму приблизно на 2/3.Випікати при 165 градусах на 40−45 хв. Дати охолонути.

Хлібним ножем зрізати верхню частину. Розрізати бісквіт на 3 коржа, товщина кожного — 1,5 см.

Празький крем:

У сотейник перемішати воду та жовток, влити згущене молоко і знову перемішати.

Сотейник підігріти на середній температурі, постійно помішуючи вінчиком. Як тільки основа почне кипіти, зняти з плити.

Перелитви основу в миску, накрити харчовою плівкою в контакт дати охолонути.

Збити вершкове масло, воно має посвітлішати та збільшитись в об'ємі.

Додати до масла какао-порошок за допомогою сита. Перемішати.

Додати до масла з какао заздалегідь приготовлену основу. Перемішати.

Влити коньяк та знову перемішати крем.

Сироп для просочення:

Змішати у сотейнику воду, абрикосове варення, яке попередньо потрібно пропустити через сито і коньяк.

Довести до кипіння та охолодити.

Збираємо торт «Прага»

Корж змастити сиропом для просочення, сироп потрібно розділити на три частини (на три коржа)

Викласти ½ крему і розподілити його.

Накрити другим коржем, просочити сиропом і викласти решту крему.

Покласти третій корж і просочити сиропом.

Торт поставити в холодильник на дві години.

Глазур:

Змішати чорний шоколад та олію. Розтопити шоколад на паровій бані або в мікрохвильовці.

Розтопити молочний шоколад для декору.

Торт поставити на миску та покрити глазур'ю.

Молочним шоколадом зробити малюнок на глазурі.

Прикрасити края торту бісквітною крихтою.

Нагадаємо, раніше Ліза Глінська запропонувала смачний, швидкий та легкий рецепт шоколадних тістечок без випікання.

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