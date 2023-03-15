Схеми в Одесі, партнерство з «Газпромом» та Жуковим: Кулік про зв’язки кримінального авторитета Сомхішвілі

Кримінальний авторитет Тамаз Сомхішвілі — партнер російський бізнесменів Олександра Жукова та Бориса Давлетьярова, які пов’язані з корпораціями «Газпром», «Роснефть» та «Транснефть». Частину своїх капіталів ці підприємці заробили в Одесі. Про це заявив політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулік у своєму блозі на сайті «Цензор.нет».

«Австрійська компанія Сомхішвілі Power-Solutions Vertriebs була переписана на Бориса Давлетьярова. Давлетьяров володіє групою „СНД альянс“, яка займається, зокрема, облаштуванням нафтових та газових родовищ. Серед її клієнтів — „Газпром“, „Роснефть“ та „Транснефть“. Він також відомий тим, що є другом та партнером росіянина Олександра Жукова. Тобто, як і Сомхішвілі, пов’язаний з російсько-одеським угрупуванням Ангерта — Жукова — Труханова», — зазначає автор блогу.

За його словами, Давлетьяров є другом та партнером ще одного російського бізнесмена Олександра Жукова.

«Отже власником австрійської компанії Сомхішвілі, яку переписали на Давлетьярова, є такий собі Джанні Михайлов. Грузинський кримінальний банкір, бухгалтер Сомхішвілі. Михайлов є офіційним власником діючої української компанії ТОВ „СХІД ХХІ“. Медіа пишуть, що це та сама компанія Сомхішвілі, на яку оточення мера Одеси на замовлення Тамаза Тобольского записали віджату в одеського іподрому землю. Яка потім була продана Аднану Ківану під забудову», — продовжує політолог.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства нагадує історію кримінальної імперії.

«Ну, а тепер про те, хто такий Жуков, власник одеської інвестгрупи „Рост“, матки імперії Труханова — Жукова — Ангерта: за даними гучного розслідування італійської поліції та пізнішого розслідування „Громадського“, політична кар’єра Геннадія Труханова почалася з того, що він працював охоронцем у відомого кримінального авторитета Леоніда Мініна. Правою рукою Мініна був інший злодій, відомий під кличкою Ангел, а фінансами угрупування займався росіянин Олександр Жуков. Угрупування займалося контрабандою, продажем зброї та організацією вбивств. З роками розподіл сил у групи змінився — Леонід Мінін був заарештований італійською поліцією та отримав тюремний строк, Ангерт тимчасово зник з поля зору, Жуков осів у Лондоні та видав свою доньку Дашу за Романа Абрамовича, а Геннадій Труханов став мером Одеси», — пояснює автор блогу.

Віталій Кулік також розповів про нафтові схеми, які пов’язані із Сомхішвілі.

«На початку 90-х Жуков створив компанію „Синтез“, яка потім перетворилася на „Синтез-Ойл“, та почав займатися торгівлею нафтою та нафтопродуктами. У 1998 р. Жуков почав співпрацювати із „Лукойлом“ — через Сомхішвілі, який був одним з її засновників. На початку 2000-х бізнес був проданий і на зароблені в Україні кошти Жуков із Борисом Давлетьяровим стали портфельними акціонерами „Газпрому“, „Ощадбанку“ та „Транснафти“. Доньку Жукова Дашу дехто вважає такою собі VIP-Анною Чапмен через її стосунки з братом зятя Трампа Джареда Кушнера, Джошуа. Фонд Джошуа Кушнера Thrive Capital перерахував $ 1,5 млн та врятував від закриття стартап Жукової Artsy. Багато писали про те, що саме Жукова організовувала зустріч російських топчиновників з мером Нью-Йорка Блумбергом, а головне — була одним з головних містків, через які кремль встановив комунікацію із Трампом», — резюмує Віталій Кулік.

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