Самопроголошений «гауляйтер» окупантів Євген Балицький заявив в Мелітополі, який тимчасово перебуває під окупацією російської армії, про формування фейкового «народного ополчення». У багатьох ця теза викликала глибоке здивування, зокрема в «ідейних» терористів агресора. Вони добре розуміють справжні настрої та мотивації більшості жителів окупованого півдня материкової України, вкрай далекі від ідей «руського міра».

«Наприклад, злочинний „козак“ Єгор Гузенко з приводу „ополчення“ від Балицького написав, що він не знає, як це все коментувати. Мовляв, ох і навоюємо ми, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Балицький, заявляючи про те, що завербовані проходитимуть службу в „народному ополченні“ без відриву від основного місця роботи», доповнює сумнозвісний «батальйон Судоплатова», його попереднє терористичне «дітище». В ньому були відзначені деякі «громадяни Сербії та Туреччини» і сформовано кілька добровольчих рот, які здебільшого так і не перебувають на фронті. Днями той же Балицький в ефірі телеканалу агресора «Крим 24» нарікав, що має проблеми з міністерством оборони агресора, оскільки не може нормально отримувати озброєння для своїх «потішних військ». При тому додав, що його структури, на відміну від «регулярів» російського агресора, «не бухають на передовій». Але цю публічну істерію Балицького, «в тіні» якого знаходиться переведений з окупованого Севастополя заступник, сибірський піарник Сергій Толмачов, можна зрозуміти і в «комерційному вимірі».

За словами експертів, на злочинних «добровольців», яким Балицький нібито особисто купує танки, можна списати дуже багато грошей. В рази більше, ніж оголошені заступником губернатора того ж таки окупованого Севастополя Павлом Ієно 858 мільйонів рублів, призначених «на розпил» мелітопольській інфраструктурі.

Нагадаємо, що парламент Литви визнав «Вагнерівську трупу» терористичною організацією, а раніше Мінфін США оголосив це угрупування транснаціональною кримінальною організацією.

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