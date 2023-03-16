Раки ризикують припуститися серйозної помилки, на Левів чекає успіх, а Терезам знадобиться рішучість: гороскоп на 16 березня 2023 року

Середину цього тижня, на яку астрологи раніше давали поради всім знакам зодіаку, називають днем потужної позитивної енергетики. У середу, 14 березня, можна братися за глобальні справи або наважуватися на серйозні вчинки — вони обіцяють бути успішними. Рішення, ухвалені цього дня, будуть правильними, спілкування з людьми — корисним.

Овен

Вдалий та досить плідний день. На легкі успіхи розраховувати не доводиться, але якщо ви докладете зусиль, то будете цілком задоволені отриманими результатами. Можливі розбіжності із колегами, професійні суперечки. Однак працювати вони не заважають. Ймовірно, що в результаті бурхливих обговорень з'явиться якась цікава ідея. Вдалий день для справ, що вимагають зосередженості, уваги до деталей, акуратності в дрібницях. Непоганий день для коротких поїздок та планування великих подорожей. Ймовірні приємні незаплановані візити, інформує Ukr.Media.

Телець

Цього дня ви здатні багато на що. Важко уявити собі силу, яка могла б утримати вас, перешкодити досягти успіху. Ви легко знаходите союзників, захоплюєте оточуючих своїми ідеями, знаходите підтримку у тих, хто раніше був зайнятий виключно власними проектами. Можливий початок довгострокової плідної співпраці. Тельці, зайняті пошуком роботи, мають шанс знайти її. Сприятливий день для відвідування музеїв та виставок, походу до театру чи на концерт. Не виключений початок романтичних історій, проте варто мати на увазі, що відносини будуть складатися не так просто й однозначно, як хотілося б.

Близнюки

Добре відбуватимуться ділові зустрічі. Коли справа стосується роботи та спільної комерційної чи творчої діяльності, ви легко знаходите спільну мову з оточуючими. А ось для особистих контактів день не такий сприятливий, порозумітися з близькими важче. Деякі Близнюки можуть мати серйозні розбіжності з батьками. Можна приймати важливі рішення щодо майна та фінансів, підписувати важливі документи, укладати угоди. День підходить для покупки одягу, прикрас, аксесуарів.

Рак

Будьте обережнішими у першій половині дня, яка обіцяє бути досить напруженою. Припуститися помилки легко, а ось виправити її швидко навряд чи вдасться. Зверніть увагу на те, як складаються ваші стосунки з оточуючими: може виявитися, що хтось зловживає вашою довірою. Друга половина дня складається простіше та вдаліше. Багатьох Раків вона порадує грошовими надходженнями, зокрема несподіваними. Не виключені подарунки. Вечір підходить для прийому гостей, спілкування з друзями чи незвичайного романтичного побачення.

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Лев

Успіх на вашому боці, дійте рішуче, і ви досягнете поставленої мети. Буде можливість справити сприятливе враження на нових знайомих, а також завоювати прихильність людей, які раніше не відчували до вас особливої ​​симпатії. Ви дуже привабливі, отже й не дивно, що представники протилежної статі постійно надають вам знаки уваги. Можливі несподівані відкриття, здобуття важливої ​​інформації, приємні сюрпризи. Сімейних Левів порадують новини щодо когось із найближчих родичів.

Діва

Все вийде, хоч і не одразу. Ваше завдання — не порушувати обіцянок, які ви встигли дати, не зривати домовленостей та не запізнюватись на заплановані зустрічі. Буде можливість вирішити робочі проблеми, що виникли протягом кількох останніх тижнів. Середина дня — слушний час для ділових переговорів та укладання угод. День буде вдалим для всіх, хто навчається, займається дослідницькою діяльністю та розповсюдженням інформації. Ваші знання та досвід отримають гідну оцінку. Вечір порадує вдалими збігами, приємними несподіванками.

Терези

День незвичайних, але вірних рішень, сміливих оригінальних ідей, неабияких вчинків, які, напевно, здивують оточуючих. Можливе отримання пропозицій, завдяки яким перед вами відкриються нові професійні горизонти. Але від вас знадобиться хоробрість і рішучість, а також готовність докласти чимало зусиль. Намагайтеся зберігати душевну рівновагу, не йдіть на поводу у негативних емоцій, які можуть бути особливо сильними в другій половині дня. Найкращий спосіб підняти настрій — зустріч зі старими друзями.

Скорпіон

Зірки на вашому боці. Скористайтеся моментом і дійте рішуче, ви досягнете відмінних результатів. Добре братися за нові справи, насамперед — експериментальні проекти, які потребують творчого підходу. Можливі грошові надходження та вигідні угоди, вдалі покупки. Вдалий день для поїздок, насамперед — романтичних. Вирушаючи в дорогу разом із коханою людиною, ви залишаєте позаду проблеми та труднощі, відкриваєте нові можливості для вас обох. Серйозні розмови особистого характеру слід відкласти до вечора.

Стрілець

День насичений та дуже цікавий. Ви маєте взяти участь у захоплюючих справах, стати безпосереднім учасником запаморочливих подій. Інтуїція нагадує, як краще діяти, і часто ви приймаєте правильні рішення на ходу, без довгих роздумів. Вдалий день для початку нових спільних проектів. Ви добре ладнаєте з людьми, насамперед — з молодими жінками. Вони стають відмінними порадницями, помічницями та союзницями. Вечір підходить для виходу у світ, важливо приділити особливу увагу своєму зовнішньому вигляду.

Козоріг

Вдалий день. У вас все чудово виходить. Єдине, що потрібно — проявляти ініціативу і не соромитись привернути до себе увагу. Без хибної скромності розповідайте про свої досягнення, вміння та таланти; розумна самореклама не зашкодить. Можна обговорювати питання щодо довгострокового ділового співробітництва. У особистих стосунках також переважає вплив позитивних тенденцій. Ви легко знаходите спільну мову з близькими, із задоволенням допоможете їм, якщо це буде потрібно. На закоханих Козорогів чекають приємні моменти.

Водолій

Це не найпростіший день. Багато Водоліїв проведуть його в неприємних роздумах, присвятять час аналізу своїх помилок чи спогаду про складні моменти минулого. З'являється прагнення до усамітнення, представники знаку з головою поринуть у власні справи та турботи, зовсім забуваючи про оточуючих. Варто бути обережнішими у фінансових питаннях: є небезпека, що хтось скористається вашою довірою, це може призвести до втрат. Не будьте замріяними, намагайтеся зберігати практичний, земний погляд на речі — саме завдяки йому ви подолаєте всі труднощі.

Риби

Цікавий день, повний дивовижних подій та несподіваних ідей. Не нехтуйте дрібницями, намагайтеся брати до уваги навіть незначні події — вони підкажуть, як діяти далі. З'являються нові плани та задуми, до вас приєднуються люди, здатні допомогти в їхньому здійсненні. Сприятливий день для публічних виступів, відвідування світських заходів. Ви легко завойовуєте симпатії, справляєте гарне враження на оточуючих. Ймовірні романтичні знайомства.

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Фото Pixabay

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