Індексація пенсій у березні: стало відомо, хто отримав найбільший перерахунок

Під час березневої індексації пенсійних виплат, середній розмір підвищень, які можна перевірити онлайн на сайті ПФУ, для більшості людей, які вийшли на заслужений відпочинок, становив 579 гривень.

За даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір підвищення після індексації у військових пенсіонерів — більше тисячі гривень. У «чорнобильців» — 998 гривен, пише «Соціальна інформаційна платформа».

Фото ПФУ

900 тисяч пенсіонерів не підпали під індексацію. Йдеться про осіб, яким призначили пенсію відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» протягом останніх двох років (з 1 січня 2020 до 31 грудня 2022 року). Їм просто встановили щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

Індексація пенсій працюючим пенсіонерам, а також держслужбовцям і науковцям відбудеться у квітні та липні відповідно.

Фото Pixabay

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