38.17 / 38.82 40.16 / 41.04
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Індексація пенсій у березні: стало відомо, хто отримав найбільший перерахунок

12:47 16 березня 2023
Гривні

Під час березневої індексації пенсійних виплат, середній розмір підвищень, які можна перевірити онлайн на сайті ПФУ, для більшості людей, які вийшли на заслужений відпочинок, становив 579 гривень.

За даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір підвищення після індексації у військових пенсіонерів — більше тисячі гривень. У «чорнобильців» — 998 гривен, пише «Соціальна інформаційна платформа».

Фото ПФУ

900 тисяч пенсіонерів не підпали під індексацію. Йдеться про осіб, яким призначили пенсію відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» протягом останніх двох років (з 1 січня 2020 до 31 грудня 2022 року). Їм просто встановили щомісячну доплату в розмірі 100 грн.

Індексація пенсій працюючим пенсіонерам, а також держслужбовцям і науковцям відбудеться у квітні та липні відповідно.

Фото Pixabay

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Чумацький шлях

Раки ризикують припуститися серйозної помилки, на Левів чекає успіх, а Терезам знадобиться рішучість: гороскоп на 16 березня 2023 року

гроші

В Україні проіндексували найнижчі пенсії: які зараз мінімальні виплати пенсіонерам

паска

Дуже смачна, в міру солодка, волога: рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині

посвідчення

Які «житлові» пільги мають учасники бойових дій: квартира за два роки, знижки на комуналку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту