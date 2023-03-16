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Події

Новини геть кепські: в окупантів ще більше загострився брак боєприпасів

20:30 17 березня 2023
російський солдат

Протягом останніх тижнів дефіцит російських артилерійських боєприпасів, ймовірно, посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту діє надзвичайно жорстке обмеження снарядів. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

Це майже напевно стало ключовою причиною того, що жодне російське формування останнім часом не змогло здійснити оперативно значущі наступальні дії. За даними експертів, країна-терористка майже напевно вже вдалася до використовування старих боєприпасів, які раніше були віднесені до категорії непридатних до використання.

Указом президента росії від 3 березня 2023 року передбачено заходи, які дозволять Міністерству торгівлі та промисловості оминати повноваження керівників оборонних підприємств, які не виконують свої виробничі завдання. Окрім того, додає розвідка, росія все частіше застосовує принципи командно-адміністративної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовим вразливим місцем у «спеціальній військовій операції», яка дедалі більше втрачає свої позиції.

Нагадаємо, окупанти розстрілюють прифронтові населені пункти, бо не можуть прорвати оборону ЗСУ.

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