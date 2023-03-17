Неймовірно смачна бабусина паска від Лізи Глінської: рецепт, якому сотні років
Українська кулінарка Ліза Глінська, яка для тих, хто дотримується посту, поділилася рецептом шоколадно-апельсинового печива з горіхами, напередодні світлого свята Великодня опублікувала рецепт паски, якому понад 100 років.
«Найцінніше — зберегти традиції та передати їх наступним поколінням», — вважає майстриня.
У відео Глінська показала, як приготувати паску за старовинним рецептом Оксани Володимирівни, яка все життя пропрацювала професійним кухарем у кафе та їдальнях.
Це традиційний рецепт львівської паски з прикрасою з тіста, таку пекли її мама та бабуся.
Розрахунок на 5 форм, діаметр — 11 см, висота — 10 см
Для опари:
300 мл молока (1,2 склянки*)
50 г свіжих дріжджів (½ стандартної пачки)
50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)
200 г борошна (1,25 склянки)
Об'єм склянки — 250 мл
Для тіста:
150 г цілих яєць (3 шт.)
40 г жовтків (2 шт.)
130 г вершкового масла (0,7 пачки)
30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)
120 г цукру (6 ст. л.)
20 мл горілки (1 ст. арк.)
3 г солі (щіпка)
700 г борошна (4,4 склянки)
200 г родзинок (1,25 склянки).
Весь процес приготування кулінарка показала у відео.
Раніше «ФАКТИ» вже публікували рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині.142
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