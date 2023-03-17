Неймовірно смачна бабусина паска від Лізи Глінської: рецепт, якому сотні років

Українська кулінарка Ліза Глінська, яка для тих, хто дотримується посту, поділилася рецептом шоколадно-апельсинового печива з горіхами, напередодні світлого свята Великодня опублікувала рецепт паски, якому понад 100 років.

«Найцінніше — зберегти традиції та передати їх наступним поколінням», — вважає майстриня.

У відео Глінська показала, як приготувати паску за старовинним рецептом Оксани Володимирівни, яка все життя пропрацювала професійним кухарем у кафе та їдальнях.

Це традиційний рецепт львівської паски з прикрасою з тіста, таку пекли її мама та бабуся.

Розрахунок на 5 форм, діаметр — 11 см, висота — 10 см

Для опари:

300 мл молока (1,2 склянки*)

50 г свіжих дріжджів (½ стандартної пачки)

50 г цукру (2 ст. л. з гіркою)

200 г борошна (1,25 склянки)

Об'єм склянки — 250 мл

Для тіста:

150 г цілих яєць (3 шт.)

40 г жовтків (2 шт.)

130 г вершкового масла (0,7 пачки)

30 мл рослинної олії (1,5 ст. л.)

120 г цукру (6 ст. л.)

20 мл горілки (1 ст. арк.)

3 г солі (щіпка)

700 г борошна (4,4 склянки)

200 г родзинок (1,25 склянки).

Весь процес приготування кулінарка показала у відео.

Раніше «ФАКТИ» вже публікували рецепт ідеальної паски, який під силу кожній господині.

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