38.25 / 38.86 40.28 / 40.38
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

В «Ощадбанку» обіцяють допомогти вирішити проблему нестачі трудового стажу: що відомо

12:46 17 березня 2023
чоловік

Як відомо, пріоритетом для призначення пенсії за віком є страховий стаж. Багато українців перед виходом на заслужений відпочинок стикаються з проблемою нестачі такого стажу.

Але необхідну кількість років чи місяців можна докупити, нагадали в «Ощадбанку».

Наразі Пенсійний Фонд та «Ощадбанк» діджиталізують українську пенсійну систему.

Відомства реалізували можливість сплати добровільних внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Добровільні пенсійні внески можуть сплатити ті, кому не вистачає стажу для розрахунку пенсії, або охочі збільшити базу для її розрахунку.

Для цього потрібно укласти договір з ПФУ. Це можна зробити в електронній формі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто в Україні отримує найвищі пенсії, навіть вищі, ніж у деяких європейських країнах.

271

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

білоруські трактори

лукашенко потрапив у гучний скандал у Кенії через свої трактори, — ЗМІ

собака

Козорогам — гроші, Левам — свято, Тельцям — відпочинок: гороскоп на День дерев’яного собаки 17 березня

Гривні

Індексація пенсій у березні: стало відомо, хто отримав найбільший перерахунок

гроші

В Україні проіндексували найнижчі пенсії: які зараз мінімальні виплати пенсіонерам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту