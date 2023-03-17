В «Ощадбанку» обіцяють допомогти вирішити проблему нестачі трудового стажу: що відомо

Як відомо, пріоритетом для призначення пенсії за віком є страховий стаж. Багато українців перед виходом на заслужений відпочинок стикаються з проблемою нестачі такого стажу.

Але необхідну кількість років чи місяців можна докупити, нагадали в «Ощадбанку».

Наразі Пенсійний Фонд та «Ощадбанк» діджиталізують українську пенсійну систему.

Відомства реалізували можливість сплати добровільних внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Добровільні пенсійні внески можуть сплатити ті, кому не вистачає стажу для розрахунку пенсії, або охочі збільшити базу для її розрахунку.

Для цього потрібно укласти договір з ПФУ. Це можна зробити в електронній формі.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто в Україні отримує найвищі пенсії, навіть вищі, ніж у деяких європейських країнах.

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