Пенсіонер втратив карту, на якій знаходиться пенсія: в ПФУ розповіли, що потрібно зробити в першу чергу

Кожен пенсіонер має високий ризик стати жертвою шахраїв, наприклад, загубивши пенсійну картку. Тож найперше, що треба зробити у цьому випадку — заблокувати її, порадили на Facebook Пенсійного фонду.

Як це зробити?

Зателефонувати на гарячу лінію банку, в якому ви обслуговуєтесь як отримувач пенсії, і повідомити про втрату. Задля збереження коштів, співробітники банку заблокують карту.

Також є можливість заблокувати карту за допомогою мобільного банкінгу, інтернет-банку або безпосередньо у відділенні банку.

Як замовити нову картку?

Для випуску нової банківської картки для отримання пенсії необхідно замовити нову карту, звернувшись до найближчого відділення вашого банку. Оскільки, як правило, нова карта «прив'язується» до вже існуючого поточного банківського рахунку пенсіонера, багато часу це не займе.

Якщо ж пенсіонер змінює рахунок у банку (змінює банк), про це необхідно повідомити орган Пенсійного фонду України. Для цього до будь-якого зручного сервісного центру Фонду або через вебпортал електронних послуг Фонду слід подати відповідну заяву зі зміненими реквізитами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто в Україні отримує найбільші пенсії — понад 15 тисяч гривень.

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