Хто випав кривднику «Шахтаря»: підсумки жеребкування ¼ та ½ фіналу Ліги Європи

У п'ятницю, 17 березня, у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів кинуто жереб у Лізі Європи, в якій, розгромно програвши «Фейєноорду», припинив виступи донецький «Шахтар» .

У ¼ фіналу 13 та 20 квітня зіграють:

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Севілья» (Іспанія)

«Ювентус» (Італія) — «Спортинг» (Португалія)

«Байєр» (Німеччина) — «Юніон Сент-Жиллуаз» (Бельгія)

«Феєноорд» (Нідерланди) — «Рома» (Італія)

Путівки до фіналу турніру у матчах ½ фіналу оскаржать переможці пар «Ювентус» / «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед» / «Севілья» (господарі фіналу), а також найсильніші у дуетах «Фейєноорд» / «Рома» — «Байєр» / «Юніон Сент-Жиллуаз».

Нагадаємо, що вирішальний поєдинок турніру відбудеться 31 травня на «Пушкаш Арені» у столиці Угорщини Будапешті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» з ганебним рахунком 0:7 програв в АПЛ «Ліверпулю».

Фото uefa.com

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