Коли і на якому каналі дивитись «Динамо» — «Зоря»: розклад трансляцій та прогноз на матч 18-го туру УПЛ

У суботу, 18 березня, на столичній динамівській арені імені Валерія Лобановського відбудеться центральний поєдинок 18-го туру чемпіонату України з футболу між «Динамо», що перемогло «Дніпро-1», та «Зорею», яка здолала «Львів» і випереджає команду Мірчі Луческу на одне очко.

У двох останніх зустрічах луганчани незмінно відбирали очки у гранда на його арені у поєдинках УПЛ: 1:1 у грудні 2021-го та 3:2 у вересні 2022-го.

Цього разу букмекери бачать беззаперечним фаворитом поєдинку столичний клуб, який через дискваліфікацію не зможе розраховувати на захисника Олександра Караваєва та свого найкращого бомбардира Віталія Буяльського. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу киян приймає з коефіцієнтом 1,09, на нічию — 11,50, на виграш «Зорі» — 13,50.

Також у рамках ігрового дня у суботу «Ворскла» вперше з листопада 2021-го проведе матч на рідній арені у Полтаві, де прийме «Металіст 1925», «Львів» на львівському стадіоні СКІФ поміряється силами з «Кривбасом», а «Верес» у Рівному пройде випробування «Дніпром-1» (не виключено, що один проти одного зіграють рідні брати — рівнянин Геннадій Пасіч та дніпрянин Євген Пасіч).

А стартує черговий тур прем'єр-ліги, присвячений пам'яті футбольних ультрас, які загинули на війні з рашистами, у п'ятницю, 17 березня, зустріччю в Ужгороді. Там зійдуться «Металіст», футболістам якого, за неофіційною інформацією, вже три місяці не платять зарплату, і «Олександрія», яка поки що не програє і не виграє під керівництвом Руслана Ротаня.

Фінішує тур трьома матчами у неділю, 19 березня. «Інгулець», що виграв обидва поєдинки під керівництвом Сергія Ковальця, у Петровому зустрінеться з колишньою командою свого наставника «Чорноморцем», «Колос» у Ковалівці побореться за три очки з «Минаєм», а «Шахтар» після безславного вильоту з єврокубків прийме на «Арене-Львів» «Рух».

Чемпіонат України. 18-й тур

17 березня (п'ятниця)

«Металіст» — «Олександрія» 13:00 УНІАН

18 березня (субота)

«Ворскла» — «Металіст 1925» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Динамо» — «Зоря» 14:00 «2+2»

«Львів» — «Кривбас» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Верес» — «Дніпро-1» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

19 березня (неділя)

«Інгульець» — «Чорноморець» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Колос» — «Мінай» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Шахтар» — «Рух» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд:

1. «Шахтар» — 39 очок (16 матчів);

2. «Дніпро-1» — 36 (16);

3. «Зоря» — 34 (17);

4. «Динамо» — 33 (17);

5. «Олександрія» — 27 (16);

6. «Колос» — 23 (17);

7. «Кривбас» — 21 (17);

8. «Металіст 1925» — 20 (17);

9. «Ворскла» — 19 (17);

10. «Інгулець» — 19 (16);

11. «Верес» — 18 (17);

12. «Рух» — 17 (16);

13. «Металіст» — 16 (17);

14. «Чорноморець» — 15 (17);

15. «Минай» — 15 (16);

16. «Львів» — 12 (16).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (всі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Олег Гусєв одружився втретє.

Фото ФК «Динамо»

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