Клуб динамівця Цитаїшвілі зіграє з «Фіорентиною»: результати жеребкування ¼ та ½ фіналу Ліги конференцій

У Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи визначилися пари ¼ та ½ (потенційні) фіналу Ліги конференцій, в якій припинив боротьбу «Дніпро-1».

У чвертьфіналі, де лише Бельгія представлена двома клубами, 13 та 20 квітня один одному протистоятимуть:

«Лех» (Польща) — «Фіорентина» (Італія)

«Гент» (Бельгія) — «Вест Хем» (Англія)

АЗ (Нідерланди) — «Андерлехт» (Бельгія)

«Базель» (Швейцарія) — «Ніцца» (Франція)

В ½ фіналу 11 та 18 травня зійдуться переможці пар: «Лех» / «Фіорентина» — «Базель» / «Ніцца» (господарі фіналу), а також «Гент» / «Вест Хем» — АЗ / «Андерлехт».

Нагадаємо, що кольори польського «Леха» захищає чемпіон світу U20 у складі збірної України Георгій Цитаїшвілі, контракт якого належить київському «Динамо»

Як відомо, фінал Ліги конференцій цього року відбудеться 7 червня на «Еден Арені» у столиці Чехії Празі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зазнав розгромної поразки на полі «Фейєноорда» і припинив виступи в Лізі Європи.

Фото uefa.com

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