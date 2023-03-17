Клуб динамівця Цитаїшвілі зіграє з «Фіорентиною»: результати жеребкування ¼ та ½ фіналу Ліги конференцій
У Будинку європейського футболу в Ньоні (Швейцарія) слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи визначилися пари ¼ та ½ (потенційні) фіналу Ліги конференцій, в якій припинив боротьбу «Дніпро-1».
У чвертьфіналі, де лише Бельгія представлена двома клубами, 13 та 20 квітня один одному протистоятимуть:
«Лех» (Польща) — «Фіорентина» (Італія)
«Гент» (Бельгія) — «Вест Хем» (Англія)
АЗ (Нідерланди) — «Андерлехт» (Бельгія)
В ½ фіналу 11 та 18 травня зійдуться переможці пар: «Лех» / «Фіорентина» — «Базель» / «Ніцца» (господарі фіналу), а також «Гент» / «Вест Хем» — АЗ / «Андерлехт».
Нагадаємо, що кольори польського «Леха» захищає чемпіон світу U20 у складі збірної України Георгій Цитаїшвілі, контракт якого належить київському «Динамо»
Як відомо, фінал Ліги конференцій цього року відбудеться 7 червня на «Еден Арені» у столиці Чехії Празі.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» зазнав розгромної поразки на полі «Фейєноорда» і припинив виступи в Лізі Європи.
Фото uefa.com36
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram