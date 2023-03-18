Довелося рятувати в київському «Охматдиті»: неуважність районного лікаря мало не коштувала життя дитині

Недбалість медиків стала приводом для вручення підозри лікарці, яка після проведення операції залишила сторонній предмет в тілі 7-річної дитини.

Як повідомляють в Київській обласній прокуратурі, прокурори Бориспільської окружної прокуратури повідомили про підозру жінці за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).

«За даними слідства, 7-річному хлопчику в хірургічному відділенні однієї з лікарень області проведено оперативне втручання. Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ „Охматдит“ .Там йому проведено повторне оперативне втручання під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини відрізок серветки, залишеної після попередньої операції», — йдеться у повідомленні.

Перша частина статті УК передбачає покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк. Друга частина, яка передбачає відповідільність за спричинення тяжких наслідків неповнолітньому, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Фото Pixabay

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