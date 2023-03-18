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Неймовірно смачне, просто тане у роті: готуємо пісне печиво

22:28 18 березня 2023
пісне печиво

На відміну від більшості рецептів приготування домашнього печива, у цьому немає яєць, вершкового масла та молочних продуктів. Але воно точно сподобається кожному через простоту приготування та смак, вважає кулінарка Магдалина Шершун.

Інгредієнти:

  • 300 г олії
  • дрібка солі
  • 150 г цукру
  • 1 пакет ванільного цукру
  • 9 столових ложок води (можливо, трохи більше або менше)
  • 3 столові ложки оцту
  • 1 чайна ложка харчової соди
  • 1 кг борошна
  • 1 столова ложка какао
  • 0,5 чайної ложки куркуми
  • 50 г волоських горіхів мелених

Приготування:

Олію, сіль, цукор, ванільний цукор, воду вимісити до однорідності, додати просіяне борошно та соду, погашену оцтом, замісити туге тісто. Розділити тісто на 3 частини.

До першої додати какао, добре вимісити. До другої додати куркуму, теж добре вимісити, а до третьої додати мелені волоські горіхи, теж ретельно вимісити. Поставити в морозилку на 30 хвилин. Потім виробляти печиво відповідними до м'ясорубки формочками.

Випікати при температурі 180 градусів 15 хвилин. Посипати цукровою пудрою.

Раніше Ліза Глінська поділилася рецептом пісного шоколадно-апельсинового печива з горіхами.

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