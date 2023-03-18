Неймовірно смачне, просто тане у роті: готуємо пісне печиво
На відміну від більшості рецептів приготування домашнього печива, у цьому немає яєць, вершкового масла та молочних продуктів. Але воно точно сподобається кожному через простоту приготування та смак, вважає кулінарка Магдалина Шершун.
Інгредієнти:
- 300 г олії
- дрібка солі
- 150 г цукру
- 1 пакет ванільного цукру
- 9 столових ложок води (можливо, трохи більше або менше)
- 3 столові ложки оцту
- 1 чайна ложка харчової соди
- 1 кг борошна
- 1 столова ложка какао
- 0,5 чайної ложки куркуми
- 50 г волоських горіхів мелених
Приготування:
Олію, сіль, цукор, ванільний цукор, воду вимісити до однорідності, додати просіяне борошно та соду, погашену оцтом, замісити туге тісто. Розділити тісто на 3 частини.
До першої додати какао, добре вимісити. До другої додати куркуму, теж добре вимісити, а до третьої додати мелені волоські горіхи, теж ретельно вимісити. Поставити в морозилку на 30 хвилин. Потім виробляти печиво відповідними до м'ясорубки формочками.
Випікати при температурі 180 градусів 15 хвилин. Посипати цукровою пудрою.
Раніше Ліза Глінська поділилася рецептом пісного шоколадно-апельсинового печива з горіхами.121
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