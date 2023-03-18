Городнику на замітку: посів розсади у березні-2023 за місячним календарем

Березень — час підготовки дачників до нового сезону та висадження насіння на розсаду. 18 березня за народним календарем відзначається день Конона Городника, який пов'язаний із початком сільськогосподарських робіт.

Багато городників узгоджують посів розсади з місячним календарем. Давно помічено, що насіння, посаджене в сприятливі дні, швидше росте.

Кожна рослина має свої сприятливі дні, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

Томати: сприятливі дні 24, 25, 30 березня. Садівники рекомендують посадити сорт «Бичаче серце». Урожайність 3,5−5 кг помідорів при вирощуванні у відкритому ґрунті та 8−12 кг — у тепличних умовах.

Баклажани: сприятливі дні 16, 17, 20, 31 березня. Садівники рекомендують посадити сорт «Чеський ранній». Врожайність 5 кг із квадратного метра.

Солодкий перець: сприятливі дні 17, 19, 23, 30 березня. Садівники рекомендують посадити сорт «Каліфорнійське диво». Врожайність 3−6 кг із квадратного метра.

Капуста: сприятливі дні 17, 24, 29, 30 березня. Садівники рекомендують посадити сорт «Золотий гектар». Врожайність 8 кг із одного квадратного метра.

Огірки: розсаду можна садити в березні, якщо є теплиця в господарстві. Сприятливі дні: 24, 25, 29, 30 березня. Садівники рекомендують посадити сорт «Таганай F1». Врожайність 12 кг на 1 кв.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які садово-городні роботи треба виконати у березні.

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