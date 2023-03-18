Велика ДТП з автобусом у Прикарпатті: госпіталізовано понад 20 осіб (фото)

Ранком у суботу, 18 березня, у Прикарпатті сталася серьйозна дорожньо-транспортна пригода за участі автобусів.

Як повідомляють в поліції Івано-Франківщини, одна людина загинула, ще двадцять чотири доставлені в лікарню

Фото поліції

Аварія сталася у селі Товмачик, Коломийського району — там зіткнулися два рейсових автобуси. Повідомлення про ДТП надійшло на лінію «102» о 7:40 ранку.

Фото поліції

Поліцейські встановили, що 56-річний водій автобуса «Еталон», сполученням Коломия — Мукачево, рухаючись автодорогою Т-09−05, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автобусом Volkswagen LT, який курсує за маршрутом Ланчин — Коломия.

Фото поліції

У результаті автобусної трощі одна пасажирка Volkswagen LT загинула на місці аварії. 23 пасажири з обох транспортних засобів та 36-річний водій Volkswagen LT доставлені до лікувальних закладів з різними ушкодженнями. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Фото поліції

Керманича «Еталона» поліцейські перевірили на стан сп'яніння. Встановлено, що за кермом він був тверезий. Наразі слідство з`ясовує усі обставини ДТП.

Нагадаємо, що цієї зими страшна аварія сталася на Тернопільщіні, де перекинувся автобус, яким везли десятки людей з Буковеля. Тоді троє людей загинули

Фото ГУНП в Івано-Франківській області

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