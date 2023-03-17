Сьогодні п'ятниця — день вражень, сюрпризів та нових знайомств для деяких знаків зодіаку, нагадує українська тарологиня та прогнозистка Ольга Соломка.

Тому сьогодні деяким знакам зодіаку пощастить зустріти успішних людей, іншим — реалізувати плани та мрії, пов'язані з бізнесом та розвитком. На що саме сьогодні варто звернути увагу, пише «Обозреватель».



Овен

Якісь ви сьогодні дуже дратівливі, вас виводить із себе будь-яка дрібниця. І ви не можете нічого з тим зробити, і навіть приховати цю реакцію вам буде доволі складно. І приходить розуміння, що потрібно або більше відпочивати, або щось змінювати.

Телець

Попереду намічається чудовий родинний відпочинок, і ви вже почнете готуватися до нього: збирати речі, закуповувати продукти, домовлятися про нічліг. Чи вже можете навіть сьогодні вирушити назустріч пригодам.

Близнюки

Ставте сьогодні перед собою нову мету, формулюйте нові бажання, прокладайте шляхи до нових цілей, словом, малюйте перед собою нові варіанти майбутнього. І вже починайте щось робити у новому напрямку.

Рак

Відчуваєте себе дуже потрібними, навіть надзвичайно популярними, і не лише серед вашого найближчого оточення, але й у широких верств населення, адже вас пізнають, вітають, запитують поради і навіть з вами фотографуються.

Лев

Передчуття свята і вихідних вже заполонили ваш простір і всі думки. Ви готуєтесь до якихось визначних подій, докладаєте максимум зусиль для того, щоб все пройшло блискуче і всі були задоволені.

Діва

Можете займатися питаннями благодійності та іншими справами, пов'язаними із допомогою іншим людям. Приміром, ви роздаєте те, що вам уже не потрібно, чи відвідаєте якийсь волонтерський центр або благодійний захід.

Терези

Ви сьогодні у передчутті романтичних подій та різних побачень, готуєтесь до зустрічей, листуєтесь та спілкуєтесь із коханими, про щось домовляєтесь. І взагалі перебуваєте у доволі мрійливому настрої.

Скорпіон

День буде напрочуд активним та продуктивним, коли ви зайняті важливими проєктами, але здатні доволі легко впоратися із дуже складними завданнями, приміром, проводите напрочуд вдалі переговори.

Стрілець

Не надто ви вже хочете працювати наприкінці тижня, до того ж весь ваш робочий заряд уже закінчився, тож ваша присутність на робочому місці швидше номінальна. І ви удаєте, що працюєте.

Козоріг

Навіть якщо ви не розраховували на отримання якихось коштів, то сьогодні все може змінитися і вам пощастить із грошима. Ви можете отримати якийсь грант, премію, подарунок, виграти конкурс, словом, покращити фінансовий стан.

Водолій

У вас сьогодні на надто багато роботи та різних зобов'язань, тож можете за спокійною совістю вже почати відпочивати. Проблема тільки в тому, що голова не знає перепочинку і весь час про щось думає і продовжує працювати.

Риби

Дуже хороший час для творчості будь-якого штибу, можете сьогодні вільно творити і витворяти, застосовуючи фантазію, підключаючи креатив. У вас буде нагода отримувати новий для вас досвід — відвідати танці, почати малювати чи вишивати.

До речі, 17 березня — день Дерев'яного Собаки, найкреативнішого серед усіх Собак. Його життєві цілі безпосередньо пов'язані зі щастям рідних та близьких. Тому він дбає не лише про свої інтереси, а й про добробут найдорожчих людей, пише сайт «Метеопрог».

Багатьох людей сьогодні чекатиме фінансовий успіх у розпочатих справах — звісно, за умови, що все буде ретельно продумано і підготовано.

«Не витрачайте безконтрольно кошти, особливо на спонтанні покупки. Укладання ділових угод краще перенести на найближчі дні. Сміливо можете реалізовувати ваші творчі плани. Головне — не діліться ними наперед з людьми, в добрих намірах яких ви невпевнені», — радять знавці китайської астрології.

Сьогодні варто планувати свій день так, щоб мати багато вільного часу на свою половинку. Вона/він сьогодні вимагатиме багато уваги, можете приділяти їй/йому цю увагу. Але враховуйте контекст. Якщо вимагання уваги переростатиме у явні маніпуляції та зловживання, то задумайтеся — біля вас людина, яка вас явно не вартує.

Раніше «ФАКТИ» писали, що обов’язково потрібно зробити для виконання бажань 21 березня, у день весняного рівнодення, коли починається новий астрологічний рік.

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