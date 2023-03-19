Заварна паска за рецептом 19 сторіччя від священника Кирила Чорного та матінки Олександри — вийде у кожного (відео)

Перед святом Великодня українські господині почали активно обговорювати рецепти пасок. Хтось пропонує рецепт своєї бабусі або відомих майстринь, дехто радить готувати випічку по-новому.

Український телеведучий Костянтин Грубич поділився з шанувальниками унікальним рецептом паски 19 століття від священника Кирила Чорного з Дніпра та матінки Олександри.

Святкова паска

Продукти:

Манна крупа — 1 стакан;

Кип'ячене молоко — ½ літра;

Цукор-50 гр;

Пресовані дріжджі-50 гр;

Яйця-6 шт;

Сіль-1 ч. л;

Борошно-4 склянки;

Родзинки — 1 стакан.

Приготування:

1 стакан манної крупи заварити 0,5 л киплячого молока. Охолодити до теплого, додати 50 г цукру і 50 г свіжих дріжджів.

Поставити опару у тепле місце для заквашування.

До готової опари додати збиті в піну 6 яєць (3 жовтки і 3 цілих) з 1 склянкою цукру і 1 чайною ложкою солі.

Поступово вмісити 4 склянки борошна, потім — через кілька хвилин замішування — 150 г м'якого вершкового масла, пачку ваніліну та 1 стакан замочених напередодні в ромі або коньяку родзинок.

Родзинки перед замісом обсушити й присипати борошном. Місити, поки тісто не припинить липнути до рук.

Форми змастити смальцем або іншим жиром. Накладати тісто на третину форми.

Вистоювання тіста триває від 1 до 2 годин при температурі 30 градусів.

Випікати до сухої палички при 190 градусах, при необхідності накрити паски фольгою, щоб не згоріли верхівки.

Для помадки збити 3 охолоджених білки зі склянкою цукру і 0,5 чайної ложки лимонної кислоти.

Нагадаємо, львівська майстриня Лілія Цвіт запропонувала рецепт смачного торту «Вишня-Кокос», для якого не потрібно багато продуктів, а результат виходить дуже гарний. До того ж у кремі цього смаколика всього 100 грамів вершкового масла.

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