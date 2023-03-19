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Новий рецепт від Лілії Цвіт: торт «Вишня-Кокос» — смачний, ніжний та м’якесенький

11:45 19 березня 2023
торт

Львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт, яка радувала наших читачів рецептами різних смаколиків, розказала, як приготувати дуже смачний торт «Вишня-Кокос». Для цього тортика необхідно мінімум продуктів, але результат — максимальний!

«Торт м’якесенький, вологий. Вишневе конфі чудово поєднується з кокосовим смаком. А в кремі всього 100 г вершкового масла», — розповіла Лілія.

Продукти ф.20 см
яйця — 5 шт.
цукор — 130 г
какао — 20 г
олія — 30 г
розпушувач — 1 ч.л.
борошно — 100 г

Вишневе конфі
вишні — 400 г
цукор — 150 г
пудинг (крохмаль) — 40 г
вода — 200 мл

Кокосовий крем
молоко — 700 мл
цукор — 150 г
ван. цукор — 1 п.
манка — 60 г
кокос — 100 г
масло — 100 г

Просочування
вода — 150 мл
ван. цукор — 1 ч.л.
цукор — 2 ч.л.
ром — 1 ст.л.

Весь процес кулінарка показала у відео.

Нагадаємо, кулінарка Ліза Глінська напередодні Великодня опублікувала рецепт паски, якому понад 100 років.

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