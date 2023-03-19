Новий рецепт від Лілії Цвіт: торт «Вишня-Кокос» — смачний, ніжний та м’якесенький

Львівська кулінарна майстриня Лілія Цвіт, яка радувала наших читачів рецептами різних смаколиків, розказала, як приготувати дуже смачний торт «Вишня-Кокос». Для цього тортика необхідно мінімум продуктів, але результат — максимальний!

«Торт м’якесенький, вологий. Вишневе конфі чудово поєднується з кокосовим смаком. А в кремі всього 100 г вершкового масла», — розповіла Лілія.

Продукти ф.20 см

яйця — 5 шт.

цукор — 130 г

какао — 20 г

олія — 30 г

розпушувач — 1 ч.л.

борошно — 100 г

Вишневе конфі

вишні — 400 г

цукор — 150 г

пудинг (крохмаль) — 40 г

вода — 200 мл

Кокосовий крем

молоко — 700 мл

цукор — 150 г

ван. цукор — 1 п.

манка — 60 г

кокос — 100 г

масло — 100 г

Просочування

вода — 150 мл

ван. цукор — 1 ч.л.

цукор — 2 ч.л.

ром — 1 ст.л.

Весь процес кулінарка показала у відео.

Нагадаємо, кулінарка Ліза Глінська напередодні Великодня опублікувала рецепт паски, якому понад 100 років.

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