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Купили навіть гідрокостюми: затримано ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії

13:23 19 березня 2023
Прикордонники із затриманим порушником

На Закарпатті, де доволі часто затримують порушників кордону, прикордонники виявили групу з 8 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії.

Частина з них збиралася підкорити гори, інша ж — плисти через Тису, розповіли у Державній прикордонній службі.

Подолати холодну течію річки їм мали допомогти гідрокостюми та автомобільні камери.

Речі, вилучені у втікачів

Прикордонники додають, что лише днями на Закарпатті обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб двом фігурантам, затриманим неподалік Ужгорода. При цьому їм передбачена можливість внесення застави — одному понад 80 тисяч гривень та більш як 107 тисяч гривень іншому. Затримані допомагали двом жителям Запоріжжя нелегально потрапити через кордон та намагалися втекти під час затримання.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року на території Румунії знайшли мертвим одного з шести громадян України, які незаконно перетнули державний кордон. Українці, які не мали теплого одягу і відповідного спорядження, заблукали в горах, а один з них — отримав у горах численні переломи та закриту черепно-мозкову травму.

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