Пенсіонерам, які опинилися в окупації, підказали, як не втратити виплати

Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та не можуть отримувати пенсію особисто, потрібно перевести виплати на банківську картку. Про це розповіли юристи БФ «Право на захист».

Так, в уряді врегулювали виплату пенсії та соціальної допомоги особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, пише На Пенсии.

Постановою Кабміну від 16.04.2022 № 457 передбачено, що для осіб, які проживають у населених пунктах, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування та виплата всіх належних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжується у повному обсязі з урахуванням кількох особливостей.

Таким чином, у разі неможливості (зокрема, технічної) доставки АТ «Укрпошта» пенсій, грошової допомоги, невиплачені суми включаються до виплати у наступних виплатних періодах.

Тобто людина зможе отримати пенсію за той період, коли не могла її отримати і знаходилася на тимчасово окупованих територіях.

Також можна спробувати переказати пенсію на карту за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно:

• зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися https://portal.pfu.gov.ua;

• знайти та вибрати пункт Про пенсійне забезпечення;

• там вибрати розділ Внесення змін до пенсійної справи — Заява про зміну способу виплати пенсії;

• заповнити всю необхідну інформацію, використовуючи підказки на екрані;

• завантажити відскановані документи — паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;

• заявку необхідно підписати власним електронним підписом.

Крім того, можна відкрити банківську картку онлайн.

Як писали «ФАКТИ», в Україні врегулюють проблему призначення пенсій особам, які мешкають на окупованих територіях.

Також «ФАКТИ» писали про те, як оформити виплату недоотриманої пенсії померлого родича.

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