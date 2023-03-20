Пенсіонерам, які опинилися в окупації, підказали, як не втратити виплати
Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та не можуть отримувати пенсію особисто, потрібно перевести виплати на банківську картку. Про це розповіли юристи БФ «Право на захист».
Так, в уряді врегулювали виплату пенсії та соціальної допомоги особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, пише На Пенсии.
Постановою Кабміну від
Таким чином, у разі неможливості (зокрема, технічної) доставки АТ «Укрпошта» пенсій, грошової допомоги, невиплачені суми включаються до виплати у наступних виплатних періодах.
Тобто людина зможе отримати пенсію за той період, коли не могла її отримати і знаходилася на тимчасово окупованих територіях.
Також можна спробувати переказати пенсію на карту за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ.
Для цього потрібно:
• зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися https://portal.pfu.gov.ua;
• знайти та вибрати пункт Про пенсійне забезпечення;
• там вибрати розділ Внесення змін до пенсійної справи — Заява про зміну способу виплати пенсії;
• заповнити всю необхідну інформацію, використовуючи підказки на екрані;
• завантажити відскановані документи — паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;
• заявку необхідно підписати власним електронним підписом.
Крім того, можна відкрити банківську картку онлайн.
Як писали «ФАКТИ», в Україні врегулюють проблему призначення пенсій особам, які мешкають на окупованих територіях.
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