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Пенсіонерам, які опинилися в окупації, підказали, як не втратити виплати

10:39 20 березня 2023
Пенсії

Пенсіонерам, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та не можуть отримувати пенсію особисто, потрібно перевести виплати на банківську картку. Про це розповіли юристи БФ «Право на захист».

Так, в уряді врегулювали виплату пенсії та соціальної допомоги особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, пише На Пенсии.

Постановою Кабміну від 16.04.2022 № 457 передбачено, що для осіб, які проживають у населених пунктах, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), нарахування та виплата всіх належних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжується у повному обсязі з урахуванням кількох особливостей.

Таким чином, у разі неможливості (зокрема, технічної) доставки АТ «Укрпошта» пенсій, грошової допомоги, невиплачені суми включаються до виплати у наступних виплатних періодах.

Тобто людина зможе отримати пенсію за той період, коли не могла її отримати і знаходилася на тимчасово окупованих територіях.

Також можна спробувати переказати пенсію на карту за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ.

Для цього потрібно:

• зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися https://portal.pfu.gov.ua;
• знайти та вибрати пункт Про пенсійне забезпечення;
• там вибрати розділ Внесення змін до пенсійної справи — Заява про зміну способу виплати пенсії;
• заповнити всю необхідну інформацію, використовуючи підказки на екрані;
• завантажити відскановані документи — паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;
• заявку необхідно підписати власним електронним підписом.

Крім того, можна відкрити банківську картку онлайн.

Як писали «ФАКТИ», в Україні врегулюють проблему призначення пенсій особам, які мешкають на окупованих територіях.

Також «ФАКТИ» писали про те, як оформити виплату недоотриманої пенсії померлого родича.

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