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Леся Нікітюк зізналася, чи є у неї хлопець

20:45 20 березня 2023
Леся Нікітюк

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно повернулася з Херсону, стала гостею проекту «Тихий вечір з Оленою Кравець». Зірка згадала свої відчуття від початку повномасштабного вторгнення та розповіла, що врятувало її від депресії.

«В перші дні війни я відчувала дуже сильний страх, — сказала Леся. — Був такий параліч. Тремор рук, ступор. І я зрозуміла, що треба якось діяти, щось робити».

Рідне місто Лесі Нікітюк, Хмельницький, став транзитною зоною для багатьох людей, які виїжджали з-під обстрілів.

«Це були сім'ї з дітьми, в розбитих машинах, які по 10−15 днів добиралися до Хмельницького із Херсона, із Краматорська, із Запоріжжя, з Харкова, — згадувала Нікітюк. — В Хмельницькому було багато таких прихистків, але все одно місця були необхідні. І я стала свою енергію спрямовувати на те, щоб забезпечувати людей всім необхідним, якось розряджати їх. Ми всі вміємо варити їсти, ми всі можемо зателефонувати, щоб зібрати необхідні речі. Так з’явився шелтер» (шелтер — місце, де тимчасово проживають особи, які постраждали від військовий дій, домашнього насилля, шахрайств — Авт.).

Після 24 лютого 2022 року притулок Лесі Нікітюк прихистив понад 3 тисячі людей та 80 тварин. Телеведуча зізналась, що триматися в тонусі їй допомагають гумор і пісні. А трохи видихнути вона змогла лише 11 листопада, коли звільнили Херсон.

Одне з самих популярних питань до Лесі в її соціальних мережах — чи є у неї хлопець.

«Чи є в мене той…, — замислилася Леся і відверто відповіла. — Жінки, запам’ятайте: ви повинні бути, як Україна: вільні, незалежні, самостійні!«

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Дільничний з ДВРЗ» розповів про свій найстрашніший період війни.

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