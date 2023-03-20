Земля у Криму та Прикарпатті, елітні квартири у Києві: заарештовано майно головного охоронця Януковича (фото)

На початку березня цього року майно експрезидента України Віктора Януковича було стягнено на користь держави та передано в управління Фонду держмайна та Міністерства культури та інформаційної політики. На черзі — майно керівника охорони президента-втікача на 50 млн грн, яке заарештовано за матеріалами СБУ.

Як повідомляють в Службі безпеки, рішення суду стосується:

елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. м2;

квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 м²;

двох паркомісць в столиці;

5 земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області.

Фото СБУ

Наразі перевіряється причетність їхнього власника до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Фото СБУ

Під час обшуків у столичній квартирі фігуранта виявлено 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної; понад 5,6 тис. набоїв; мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Фото СБУ

Фото СБУ

«У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110−2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності», — йдеться у повідомленні.

У спецслужбі не називають призвища фігуранта справи. Але відомо, що довгі роки охорону президента-втікача очолював Костянтин Кобзар.

Нагадаємо, що взимку цього року в Україні було заарештовано майно міністра освіти часів Януковича Дмитра Табачника. Сума активів становила більше 2 млн дол. Це, насамперед, нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Фото СБУ

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