Колишньому начальнику УСБУ у Харківській області загрожує довічне ув'язнення: у чому його звинувачують

Колишньому керівнику Управління СБУ в Харківській області, якого затримали восени минулого року, загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомляють у ДБР, досудове розслідування завершено, фігуранта підозрюють у державній зраді та вчиненні кримінальних правопорушень проти встановленого порядку несення військової служби.

«Експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України збройних сил рф. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу фактично зайнявся саботажем. Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою рф, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці», — йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що експосадовець організував спробу усунення голови Харківської ОВА, аби унеможливити здійснення необхідних заходів правового режиму воєнного стану та спробувати захопити державну владу в регіоні.

У ДБР також зазначають, що фігурант через ЗМІ намагався дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію; паралізувати органи безпеки регіону — для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

«Крім того, умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності законних підстав віддав наказ особовому складу УСБУ в Харківській області покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова. Умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців. В умовах воєнного стану, самовільно залишив місце несення служби без поважних причин», — зазначають в ДБР.

Колишній керівник УСБУ в Харківській області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.

Після ознайомлення стороною захисту з документами справа буде передана до суду.

У заяві Держбюро розслідувань йдеться про Романа Дудіна, який раніше заявляв, що справу проти нього фальсифікували.

Ексклюзивний матеріал про затримання у 2022 році колишнього голови СБУ в АРК Олега Кулініча «Найвпливовіший з агентів ФСБ серед українських високопосадовців: хто ним виявився і як готував Україну для здачі росії» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

469

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram