Документи розглянуть, але субсидію не призначать: чому можуть відмовити у нарахуванні компенсації за заявою, надісланою поштою

Громадянам, які подали заяви на призначення субсидії для оплати послуг ЖКГ, у деяких випадках можуть відмовити у нарахуванні держдопомоги. Зокрема, якщо у пакеті документів не було декларації про доходи.

Є ще кілька моментів, які можуть позначитися на призначенні субсидій. Так, у ПФУ звернули увагу на те, що надіслані поштою документи, які не були підписані, розглянуть, однак житлову субсидію буде призначено лише після їхнього підписання заявником.

Читайте також: В Пенсійний фонд телефонувати не потрібно: як дізнатися, чи нарахована субсидія

«Відсутність підпису на зазначених документах вважається помилкою. Для виправлення помилки надається 30 календарних днів з дня подання заяви. Про це заявнику повідомляють будь-яким способом: в особистій бесіді, поштовим зв’язком, смс-повідомленням, листом на електронну пошту, повідомленням через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через Портал „Дія“. Для призначення субсидії людина має в зазначений термін підписати подані документи або надіслати нові — з підписом», — зазначають у Пенсійному фонді.

Громадянам, які збираються подавати документи, нагадують, що хоч для виправлення помилок у документах й надається 30-денний термін, але його можуть продовжити, якщо заявник, наприклад, хворів. Факт хвороби має підтверджуватися документально.

Раніше у ПФУ розповіли про випадки, коли частину виплат у субсидіанта можуть забрати.

Фото Pixabay

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram