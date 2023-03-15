21 березня 2023

Міямото Мусасі називають найбільшим фехтувальником в історії Японії. А ще він був легендарним роніном, майстром володіння мечем та засновником власного бойового стилю, що називався Нітен-рю. Про Міямото Мусасі написано величезну кількість книг та оповідань. Одна із легенд звучить так.

Якось Міямото Мусасі подорожував у провінції Іга.

Дорогою він зустрів незнайомого самурая. Потужна енергетика, що походила від незнайомця, не залишала місця для сумнівів.

Перед ним стояв сам Ягю Дзюбеї, відомий всій Японії як «боєць, який не знає поразок». Для Ягю Дзюбеї також стало зрозуміло, що перед ним знаменитий «майстер меча». Перевірити свої сили у поєдинку з таким противником було питання честі для кожного з них.

Пройшовши кілька метрів, Мусасі різко обернувся. Одночасно з ним те саме зробив і Дзюбеї.

- Я перепрошую, — сказав Міамото Мусасі. — Думаю, що ви Ягю Дзюбеї?

- Так, це так, — відповів Дзюбеї. — А ви, як на мене, Міамото Мусасі?

Майстри мовчки дивилися один на одного деякий час. Поєдинок, який мав закінчитися загибеллю одного з них, зважаючи на все, до їхніх планів не входив. Тоді обидва самураї вирушили до найближчої корчми і наказали принести їм чай і дошку для гри в «го». Протягом трьох годин безперервної гри жодному з них не вдалося досягти переваги над супротивником.

Коли не залишилося сумнівів у тому, що сили рівні, обидва майстри одночасно встали, вклонилися один одному і вийшли в темряву ночі. Мусасі повернув на дорогу, що веде вправо, Дзюбеї — на дорогу, що веде вліво. Більше ніколи в житті вони не зустрічалися.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.