Через тиждень у томатів стебло буде товще за мізинець: дві чудодійні підкормки для розсади

У городників настала гаряча пора — вони займаються вирощуванням розсади для отримання бажаного врожаю улюблених овочів. Тут, як у будь-якій справі, є безліч секретів, які допомагають господарям покращити попередні показники.

Нещодавно в мережі розповіли про два підживлення для розсади, одне з яких — на основі кориці — зробить розсаду товстою та кремезною, а друга — на картопляних очищеннях — захистить паростки від захворювань.

Приготування

Засіб № 1. Чайну ложку сухої кориці розчиняємо у літрі теплої води, наполягаємо 1−2 дні, проціджуємо та обприскуємо розсаду по листу раз на тиждень (або 2 тижні).

Засіб № 2. Шкірку з 3−5 картоплин поміщаємо в каструлю, заливаємо 2 літрами води, варимо протягом 15−20 хвилин. Проціджуємо, охолоджуємо та поливаємо рослини під корінь раз на 10−14 днів.

Нагадаємо, раніше городники розповіли, як укоріненню рослин допоможе бананова шкірка.

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