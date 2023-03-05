Названо суперпродукти, які допомагають уповільнити старіння після 40

З часом наш організм зазнає багатьох змін. Ясна річ, старіння збільшує ризик деяких захворювань. Але на щастя, є суперпродукти, які можна вживати регулярно, щоб уповільнити цей процес.

Про це пише Posten.

Сайт посилається на дані клініки Клівленда (англ. Cleveland Clinic — некомерційного американського академічного медичного центру, що базується в Клівленді, штат Огайо), які стверджують, що немає чіткого способу визначення того, що вважати суперпродуктом, але це, по суті, все, що містить багато різних поживних речовин і має мінімальну калорійність.

Тож, існують суперпродукти багаті на поживні речовини, які пов’язують з уповільненням процесу старіння.

«Деякі наші потреби в харчуванні можуть змінюватися з віком, тому додавання деяких конкретних суперпродуктів до раціону допоможе людям не помічати вікових змін», — каже співробітниця центру Лорен Манакер, американська дієтологиня і авторка книги The First Time Mom's («Кулінарна книга для вагітних»).

За її словами, хоча існує багато суперпродуктів, які допомагають уповільнити старіння у 50, 60, 70 років, краще зосередитися особливо на віці 40+. По-перше, 40 — це ідеальний час, щоб почати встановлювати здорові звички. А по-друге, у 40 років ваш организм починає зазнавати певних змін, таких як втрата м’язової маси, гормональний дисбаланс, пов’язаний з менопаузою тощо.

Також вона називає продукти, які у певному сенсі можуть претендувати на звання суперфудів.

Фісташки

«Вільні радикали атакують здорові клітини та пошкоджують їх. Вважається, що це пошкодження сприяє запаленню та накопиченню окислювального стресу», — говорить Манакер.

У сукупності це може прискорити старіння на клітинному рівні, а також відіграє основоположну роль у розвитку хронічних захворювань, включно з хворобами серця та раком. Медичні працівники рекомендують продукти, багаті антиоксидантами, щоб захистити здорові клітини від пошкодження вільними радикалами в організмі.

За словами Манакер, фісташки допомагають боротися з вільними радикалами завдяки своїм антиоксидантним властивостям.

Дослідження, проведене Корнуельським університетом і опубліковане в журналі Nutrients, показало, що фісташки мають високу антиоксидантну здатність, що конкурує з популярними продуктами, які містять антиоксиданти, включно з чорницею, гранатами тощо.

Дані показують, що вживання лише жмені фісташок у межах звичайної дієти може позитивно вплинути на старіння клітин і тривалість життя людей із переддіабетом. Фісташки також містять лютеїн, каротиноїд-антиоксидант, який допомагає підтримувати здоров’я очей.

Лосось

Ще один чудовий суперфуд, який допомагає уповільнити процес старіння, — лосось, а також багато інших видів жирної риби.

«Лосось є чудовим джерелом нежирного білка, поживної речовини, важливої для підтримки м’язової маси, і особливо важливої для людей похилого віку», — каже Ліза Янг, терапевтка, авторка книги «Нарешті ситий, нарешті стрункий».

Лосось також багатий на омега-3 жирні кислоти, які можуть знизити ризик серцевих захворювань.

Дослідження, опубліковане в Neurology, показало, що люди у віці 40−50 років, чиї еритроцити містять більш високий рівень омега-3, мали краще когнітивне функціонування та загальну структуру мозку, ніж ті, хто мав нижчий рівень омега-3.

Журавлина

Якщо ви любитель журавлини або журавлинного соку, вам пощастило, оскільки було встановлено, що цей суперпродукт уповільнює старіння.

Журавлина містить рослинні сполуки, які можуть допомогти уповільнити процес старіння, особливо якщо зосередитися на когнітивному старінні.

Є докази того, що споживання одної невеликої чашки журавлини щодня протягом трьох місяців може покращити продуктивність пам’яті та роботу нервової системи. Окрім когнітивних переваг цієї ягоди, вона також є джерелом вітаміну С, поживної речовини, що може допомогти організму боротися з впливом вільних радикалів на старіючу шкіру.

Помідори

Томати є важливим суперпродуктом, який допомагає уповільнити старіння.

Вони містять антиоксидант лікопін, який бореться з вільними радикалами, які виникають із старінням. Лікопін, який є рослинною сполукою, і також міститься в кавуні та рожевому грейпфруті, відомий своїми численними перевагами для здоров’я.

Встановлено, що високе споживання лікопіну допомагає знизити рівень холестерину, покращує здоров’я серцево-судинної системи та допомагає зменшити ризик серцевих захворювань, інсульту та навіть раку простати у чоловіків. І, на додаток до всіх цих переваг проти вікових захворювань, лікопін, як відомо, допомагає зменшити фотопошкодження шкіри.

Полуниця

«Полуниця є джерелом вітаміну С і рослинних сполук», — каже Манакер.

Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі «Хвороба Альцгеймера», отримання достатньої кількості вітаміну С може допомогти захистити організм від вікового погіршення когнітивних функцій.

«Деякі дані показують, що вживання ягід понад два рази на тиждень може сповільнити когнітивне старіння на 2,5 року», — каже Манакер.

Ягоди також можуть допомогти захистити наші клітини від пошкодження вільними радикалами та знизити ризик серцевих захворювань і раку.

Темно-зелена листова зелень

Листова зелень (наприклад шпинат) багата на вітаміни Е та К, які можуть запобігти втраті пам’яті та допомогти зменшити швидкість старіння мозку.

Дослідження, безумовно, також це підтверджує. У роботі, опублікованій Американською академією неврології, було зроблено висновок, що одна порція листової зелені на день пов’язана з меншим віковим погіршенням когнітивних функцій.

Але на цьому користь темної листової зелені не закінчується. Темна листова зелень не лише покращує ваше когнітивне здоров’я з віком, але, за словами фахівців, містить каротиноїди, які захищають очі від окисного пошкодження. А шпинат, зокрема, багатий ще й на антиоксиданти, вітаміни А та С, які захищають серце.

Нагадаємо, що фісташками не можна зловживати людям з гіпертонією, адже сіль, яка входить до складу готового продукту, сприяє підвищенню тиску. Проте вони є гарним продуктом, який забезпечує продуктивний сон.

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