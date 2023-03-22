Понад усе обожнював футбол: окупанти забрали життя 29-річного бійця-спортсмена

В Іллінцях на Вінниччині поховали 29-річного захисника Дмитра Мікуліна. 6 березня при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Невельське Донецької області солдат разом зі своїми побратимами до останнього стримував натиск ворога та отримав поранення, несумісні з життям.

«Дмитро родом з Генічеського району Херсонської області. Завжди усміхнений, добрий, щирий, готовий прийти на допомогу — так розповідають про нього друзі. Своєю харизмою і щирістю хлопець притягував до себе людей. Дмитро гарно навчався у школі, з дитинства захоплювався футболом. Був вихованцем ДЮСШ «Азовець» Генічеська. Грав у складі футбольної і футзальної команди Іванівки, — повідомляє Іллінецька територіальна громада. - Успішно закінчив факультет економіки та бізнесу Таврійського агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного. Викладачі та однокурсники згадують Дмитра, як відповідального, щирого та скромного студента, патріота України. Він не полишив заняття улюбленим видом спорту й під час навчання в університеті. Хлопець був членом університетської збірної команди з футболу, а також грав за футбольну команду «Мелітопольська черешня».

Працював Дмитро викладачем фізичної культури і спорту в Іванівському ліцеї. 20 жовтня 2021 року він підписав контракт зі Збройними Силами України. Вважав своїм обов’язком захищати рідну країну. Через те, що рідне село бійця окуповане, його вирішили поховати на Вінниччині. Поховали героя з військовими почестями під звучання Гімну України та залпи пострілів почесної варти на Центральному кладовищі у місті Іллінці. В нього лишились батьки та сестра.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про українського бійця, якого вбив російський снаряд на Донеччині.

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