У Старобільську на Луганщині окупанти силою розігнали збори викладачів коледжу, які обурювалися примусовою паспортизацією — Генштаб

Росіяни продовжують атакувати Україну. Російська федерація зосереджує основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають у південній і північній частині Бахмута, також ворог проводив наступальні дії на Авдіївському напрямку з метою встановлення контролю над Авдіївкою та Мар’їнкою. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору проти цивільного населення, обстрілює населені пункти, а також об’єкти критичної інфраструктури. За добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого 2 російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок, є загиблі і пораненні серед цивільних громадян. Також ворог завдав 41 авіаційний удар. Зокрема, окупанти використали 21 БпЛА типу Шахед-136 з Брянської області російської федерації, 16 з цих дронів було збито. Внаслідок ударів ворожих БпЛА, росіяни вразили територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині, є загиблі і пораненні серед цивільних громадян, а також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині. Також загарбники здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка. На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте його наступальний потенціал знижується. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Богданівка та Предтечине.

«На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новокалинове, Степове, Бердичі, Авдіївка, Ласточкине, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда — успіху не мав», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії.

«Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Генштабі, російська злочинна влада продовжує заходи з примусової паспортизації населення тимчасово окупованих та зайнятих територій України.

«Так, в населених пунктах Херсонської області російська окупаційна так звана „влада“ погрожує місцевим жителям з квітня припинити виплачувати пенсію в разі відсутності російського паспорта. Водночас в Старобільському фаховому коледжі Луганського національного аграрного університету проводились збори викладачів, які висловлювали невдоволення щодо примусової паспортизації педагогічного складу, через вказівку окупаційного так званого „керівництва“ навчального закладу до 1 червня усім працівникам коледжу отримати паспорт громадянина російської федерації. Викладачам не дають можливості звільнитися за власним бажанням. Окупантами було вжито заходів щодо силового розгону та припинення зборів», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 22 березня Україну масово атакували «Шахеди». Під час атаки було збито 16 дронів.

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