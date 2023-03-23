Де і коли дивитись онлайн Україна U21 — Данія U21: розклад трансляцій та прогноз на матч у Белеку

У п'ятницю, 24 березня, молодіжна збірна України з футболу (U21), яка пробилася до фінального турніру Євро-2023, проведе у турецькому Белеку товариський матч проти своїх однолітків з Данії.

Оскільки наставник «молодіжки» Руслан Ротань тимчасово очолив національну команду перед відбірним матчем Євро-2024 з Англією на «Уемблі» (26 березня), керувати діями України U21 будуть його помічники — Василь Кардаш та Олександр Мелащенко.

У минулі роки «молодіжки» України та Данії (скандинави програли у плей-оф по пенальті хорватам і пропустять Євро-2023) зустрічалися одна з одною 11 разів: «жовто-сині» перемогли тричі, чотири зустрічі завершилися внічию і чотири рази успіх супроводжував представників півночі (різниця м'ячів — 13:15).

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу данцям: ставки на перемогу України приймаються з коефіцієнтом 2,70, на нічию — 3,40, на виграш підопічних Штеффена Хойєра — 2,30.

У прямій трансляції матч Україна U21 — Данія U21 на території нашої країни покажуть о 15:30 регіональні канали «Суспільного» та YouTube-канал Української асоціації футболу.

Товариський матч

24 березня (п'ятниця)

Україна U21 — Данія U21 15:30 регіональні канали «Суспільного», YouTube-канал УАФ

Як відомо, 27 березня, українська молодіжка у рамках підготовки до Євро-2023 проведе у місті Реджо-ді-Калабрія спаринг з командою Італії (початок — о 21:00).

Нагадаємо, що у фінальному турнірі чемпіонату Європи, який пройде з 21 червня по 8 липня на стадіонах Румунії та Грузії, команда Русла Ротаня зіграє в одній групі з Іспанією, Хорватією та Румунією. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст молодіжної збірної України побив п'яного росіянина-провокатора в Туреччині.

Фото uaf.ua

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