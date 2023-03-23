У Мюнхені не вдалося скасувати концерт Роджера Вотерса: названо причину

Влада Мюнхена з жалем повідомила, що не може заборонити проведення концерту Роджера Вотерса в залі Olympiahalle 21 травня. Як заявив німецьким ЗМІ обер-бургомістр столиці Баварії Дітер Райтер, він не хоче бачити музиканта у своєму місті, але доведеться потерпіти. Райтер пропонує уряду Німеччини створити необхідну правову базу, щоб місцева влада мала право забороняти виступ певних артистів.

Нагадаємо, що 79-річний британський музикант, який був членом рок-гурту Pink Floyd, відомий, на жаль, не тільки своїми піснями, а й одіозними політичними поглядами. Зокрема, Вотерс відмовляється визнавати провину росії в розв'язанні повномасштабної війни проти України. Він навіть виступив на прохання Кремля перед членами Ради Безпеки ООН. Крім того, музикант люто критикує Ізраїль, за що багато хто називає його антисемітом.

Усе це викликало масові протести в Мюнхені та низці інших міст Німеччини, коли стало відомо, що Вотерс навесні 2023 року здійснить турне країною. Його концерти заплановані не тільки в баварській столиці, а й у Гамбурзі, Кельні, Берліні, у Франкфурті-на-Майні.

Мер Мюнхена пояснив, що у міської влади не виявилося юридичних важелів для скасування концерту. А бажання і намір у них були. Підставою для цього стала петиція, під якою поставили підписи тисячі жителів Баварії. Однак Вотерс, дізнавшись про це, пригрозив, що подасть до суду, якщо його виступ буде зірвано. І мюнхенські юристи розвели руками.

Виявилося, закон не дозволяє достроково розірвати контракт з організатором концерту.

Райтер пообіцяв, що Мюнхен все ж покаже Вотерсу своє ставлення до його політичних поглядів. Наразі мерія планує серію масових заходів, які відбудуться в місті одночасно з концертом. Їхня мета — показати апологету путіна солідарність і підтримку Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року концерт Вотерса на Tauron Arena Krakow скасувала влада Кракова. Артиста також визнали персоною нон грата. Приблизно в той самий час музикант написав відкритого листа путіну і послав його слідом за російським військовим кораблем.

Фото з сайту wikipedia

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