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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік випуску: 1977
Скульптор: José Roig
Висота: 50 cm Із експозиції «Shvets Museum»
В одній зі східних провінцій стародавнього Китаю жив шкільний вчитель, що славився мудрістю. Він так навчав своїх учнів:
«Люди зазвичай ображають трьома способами. Вони можуть сказати, що ти дурний, можуть тебе назвати рабом або можуть назвати тебе бездарним. Так ось. Якщо таке трапилося з вами, згадайте просту істину: тільки дурень назве дурнем іншого, тільки раб шукає раба в іншому, тільки бездар чужим безумством виправдовує те, що не розуміє сам …».
Вітер: 1 м/с Пд-Сх
Тиск: 747 мм