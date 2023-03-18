23 березня 2023

В одній зі східних провінцій стародавнього Китаю жив шкільний вчитель, що славився мудрістю. Він так навчав своїх учнів:

«Люди зазвичай ображають трьома способами. Вони можуть сказати, що ти дурний, можуть тебе назвати рабом або можуть назвати тебе бездарним. Так ось. Якщо таке трапилося з вами, згадайте просту істину: тільки дурень назве дурнем іншого, тільки раб шукає раба в іншому, тільки бездар чужим безумством виправдовує те, що не розуміє сам …».