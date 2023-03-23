Розсада стане «міцним кріпишем»: готуємо корисний стимулятор росту з чайного гриба
Вирощуючи розсаду, кожна господиня хоче уникнути помилок й домогтися того, щоб рослини були сильними, міцними та не хворіли під час пересадки в ґрунт.
Досвідчені городники рекомендують приготувати стимулятор росту на основі чайного гриба для розсади.
Для цього 200 г грибного настою потрібно розчинити в 1,5 л води та замочити у засобі насіння на кілька годин.
Розчином чайного гриба можна пролити й землю для розсади. Чайний гриб ще використовується для поливу рослин під корінь.
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