Розсада стане «міцним кріпишем»: готуємо корисний стимулятор росту з чайного гриба

Вирощуючи розсаду, кожна господиня хоче уникнути помилок й домогтися того, щоб рослини були сильними, міцними та не хворіли під час пересадки в ґрунт.

Досвідчені городники рекомендують приготувати стимулятор росту на основі чайного гриба для розсади.

Для цього 200 г грибного настою потрібно розчинити в 1,5 л води та замочити у засобі насіння на кілька годин.

Розчином чайного гриба можна пролити й землю для розсади. Чайний гриб ще використовується для поливу рослин під корінь.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, коли та чим обприскувати плодові дерева навесні.

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