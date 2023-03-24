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В ПФУ розповіли, як збільшилися пенсії з інвалідності після індексації

10:11 24 березня 2023
Гривні

Під час березневої індексації було переглянуто розміри пенсії понад 10 мільйонів пенсіонерів. Це торкнулося людей, які отримують пенсії за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років, страхових виплат чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення — близько 600 гривень.

Видання «На пенсії» уточнює нові розміри виплат людям з інвалідністю. Підвищення залежить як від групи інвалідності, так і від категорії, до якої відносяться пенсіонери.

Пенсія з інвалідності:

  • особам з інвалідністю І групи — 100 відсотків пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю ІІ групи — 90 відсотків пенсії за віком,
  • особам з інвалідністю ІІІ групи — 50 відсотків пенсії за віком.

Пенсія з інвалідності, яка настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, будуть не нижчими:

  • для І групи — 8187,48 гривні,
  • для ІІ групи — 6 549,99 гривні,
  • для ІІІ групи та для дітей з інвалідністю — 5048,95 гривні.

Пенсія з інвалідності у ліквідатора аварії на ЧАЕС не може бути нижчою:

  • для І групи (100%) — 13 376,21 гривні,
  • для ІІ групи (80%) — 10 700,97 гривні,
  • для ІІІ групи (60%) — 8025,73 гривні.

Нагадаємо, що у квітні перерахунок виплат проведуть для українців, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати.

А у липні індексують спецпенсії вченим та чиновникам.

Фото Pixabay

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